Jorge Martín habla en la pista y Marc Márquez se complica la vida

Jorge Martín fue el dominador del primer día de entrenamientos del Gran Premio de Francia. Lideró por la mañana el primer entrenamiento libre y por la tarde rebajó el récord del circuito tras una espectacular vuelta rápida en el histórico trazado de Le Mans. El actual líder de MotoGP es consciente de que cada entrenamiento cuenta para hacerse con la segunda Ducati del equipo oficial en 2024 y tiene hablar con resultados en la pista. Aunque él mismo restaba relevancia a sus dos primeros puestos de este viernes: «Es un día más de entrenamientos y, como siempre, intentando hacerlo lo mejor que puedo. No hay más historia».

Pero la realidad es que en el combate a tres por esa Ducati 'patanegra', el piloto de San Sebastián de los Reyes se impuso por KO en esta primera jornada. Mientras Jorge Martín finalizaba en lo más alto de la clasificación, sus dos rivales, Enea Bastianini y Marc Márquez, sufrían sendas caídas en el segundo entrenamiento y, lo peor, acababan fuera del 'top 10' que daba acceso directo a la Q2 del sábado. Es decir, tendrán que pasar por la competidísima repesca de la Q1 que solo garantiza dos plazas para la sesión definitiva. Y en caso de no conseguirlas, se alinearían en la parrilla desde la quinta fila hacia atrás. Un problema mayúsculo para el sprint y la carrera del domingo, como se encargaba de corroborar el propio Marc: «Es vital pasar a la Q2 si quieres optar a algo, y por algo me refiero a estar entre los cinco primeros. Como mínimo tienes que salir en las tres primeras líneas, si no olvídate».

En Le Mans no se le vio tan suelto como dos semanas antes en el circuito de Jerez. Al inicio de la sesión tuvo una caída que le mantuvo más tiempo de lo previsto en el box y se vio obligado a buscar el tiempo final con la segunda moto. Ahí tampoco le acompañó la suerte, porque tuvo que cortar en su penúltima vuelta por la presencia de banderas amarillas (precisamente de la caída de Bastianini) y cometió un error en su vuelta definitiva, en la que se fue largo en una curva cuando venía rebajando sus parciales. «Si tienes el ritmo, entonces tienes más margen, el problema es que ya iba justito y entre una bandera amarilla y que he fallado yo en la última vuelta nos hemos quedado fuera de la Q2. Pero lo que tenemos que mejorar ahora es el ritmo porque tampoco estamos bien», analizó.

Acosta, con los mejores

Se preveía un dominio mayor de las Ducati en Le Mans, sin embargo, tanto KTM como Aprilia terminaron muy cerca de las motos italianas que, pese a todo, hicieron doblete el viernes con Jorge Martín y Pecco Bagnaia segundo, a 145 milésimas del madrileño.

En tercera posición se situó el debutante Pedro Acosta, que ya había sido segundo en el entrenamiento libre de la mañana y sigue quemando etapas a pasos agigantados. El de Mazarrón reconocía que la jornada había sido «mejor de lo habitual» y volvió a dejar para los 'highlights' de Le Mans un par de salvadas que demuestran que ya tiene su KTM de MotoGP por la mano. La cuarta posición de Maverick Viñales y la séptima de Aleix Espargaró también confirmaban que las Aprilia estarán en la batalla este fin de semana.

El resto de los pilotos que terminaron en el 'top 10' y se irán a dormir más tranquilos: Fabio Di Giannantonio, Jack Miller, Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi y Fabio Quartararo. El francés, una de las sorpresas positivas, fue capaz de colarse en la Q2 con una Yamaha que no está al nivel de las motos europeas para delirio del público que abarrotó las gradas de Le Mans.

Como suele ser habitual este año, las primeras posiciones en las categorías pequeñas estuvieron prácticamente monopolizadas por pilotos españoles. En Moto2, el más rápido fue Sergio García, por delante de Alonso López, Fermín Aldeguer y Manu González. Mientras que en Moto3, el hispanocolombiano David Alonso lideró una clasificación con Joel Esteban, Dani Holgado y José Antonio Rueda en las cuatro primeras posiciones.