Un error de Bagnaia da alas a un exhausto Martín

Algo más de 58.000 personas vivieron en directo en el circuito Buddh el estreno de MotoGP en India. Unos números que se quedaron muy por debajo de las expectativas en el país más poblado del planeta. Lo que sí que se cumplieron fueron las durísimas condiciones de calor y humedad que hicieron estragos el domingo. La carrera ya se había reducido de 24 a 21 vueltas y, pese al recorte, llevaron el límite a los pilotos de la clase reina.

Fiel reflejo de la crudeza de la carrera fue Jorge Martín, que nada más cruzar la línea de meta segundo entró en colapso al sufrir un golpe de calor. Tuvo que ser atendido por el director médico de MotoGP nada más bajarse de la moto y tras la ceremonia del podio fue directo a la clínica del circuito. Saltándose incluso una de las partes más sagradas en el campeonato como es la rueda de prensa oficial y el canutazo con las televisiones con derechos en el campeonato. Cuando por fin se recuperó, pudo celebrar con su equipo un nuevo podio que revitaliza y mucho el sueño del título.

Todo por un error inesperado del siempre fiable Pecco Bagnaia en la vuelta 13. Recién pasado el ecuador de la carrera, el italiano había decidido pasar a la acción, adelantando a Martín un giro antes para intentar dar un golpe en la mesa y revertir una tendencia que le había hecho perder ventaja en la clasificación con el español en los últimos tres grandes premios. Pero lo que sucedió fue un golpe de teatro cuando el vigente campeón de MotoGP se fue al suelo y abriendo de par en par la puerta al campeonato.

La victoria en el sprint del sábado unida a la segunda posición de la carrera del domingo sitúan a Martín a solo 13 puntos del liderato de MotoGP, cuando llegó a ser de 66 hace menos de un mes. La dinámica juega ahora a favor del español cuando todavía quedan por delante quedan siete grandes premios.

Triunfo demoledor

Tampoco se puede descartar al ganador del Gran Premio de India, Marco Bezzecchi, que ya está 44 puntos de Bagnaia. El joven talento italiano fue el hombre fuerte todo el fin de semana, había hecho la pole y un error ajeno, de su propio compañero de equipo Luca Marini, le privó del pleno en el sprint, pero protagonizó una remontada de último a quinto en solo once vueltas. El domingo no falló, se situó en cabeza en la primera vuelta y cruzó la meta con más de ocho segundos de ventaja sobre Martín. Y la de Bezzecchi no fue una victoria aislada de un piloto que ya había ganado en Argentina y Francia.

Martín estuvo cerca de perder la segunda posición que tenía amarrada. Un error con el cambio en la última vuelta hizo que Quartararo se le echase encima y le llegara a pasar. Sin embargo, el pundonor del madrileño, al que apenas le quedaba un gramo de fuerza, le permitió mantener esa segunda plaza.