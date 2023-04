Rins sobrevive al rodeo de Texas

Noticias Relacionadas

La de Bagnaia era la segunda esta temporada, después de irse al suelo también en Argentina. Dos ceros en tres carreras del domingo, con los que el campeón de MotoGP empieza a parecerse al Bagnaia de 2022, cuando sumó cinco ceros en la primera mitad de temporada y luego tuvo que remontar 91 puntos para ser campeón. Al italiano este año le están salvando sus resultados del sábado en el sprint, con dos victorias, pero abandonaba Austin tremendamente cabreado. «Sé perfectamente que no he hecho nada, que no me he equivocado en nada. He hecho todo perfecto. He hecho muchísimas vueltas este fin de semana y no he tenido ni un susto y no he perdido ninguna vez el tren delantero. Y hoy en la carrera, sin hacer nada loco, me he caído. No estoy contento estoy muy enfadado porque falta entender lo que pasa con esta moto».

A pesar del cero de Bagnaia, Ducati estuvo representado en el podio con Luca Marini, que lograba su primer cajón en la categoría reina. Pero los que mejor aprovecharon su error fueron sus rivales, empezando por Quartararo, que volvía a un podio que no había pisado en todo el año, siguiendo por Maverick Viñales, cuarto, que se quedó clavado en la salida y tuvo que remontar. Y por supuesto, por el sorprendente líder de MotoGP, Marco Bezzecchi, sexto y que sigue un gran premio más al frente de la tabla.

Y desde casa, seguro que también se relamía Marc Márquez, que a pesar de perderse dos carreras, solo tiene 46 puntos de desventaja con respecto al campeón de MotoGP. El de Cervera estará afilando las garras para su próxima vuelta, prevista en dos semanas en el próximo Gran Premio de España en Jerez.

