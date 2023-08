Celestino Vietti sorprende a Pedro Acosta en casa de KTM

Pedro Acosta tenía listo el traje tirolés para celebrar una victoria que casi se daba por hecho. Era su manera de homenajear a su marca, la austriaca KTM, que le ha acompañado desde sus inicios en campeonato y con la que dará el salto a la categoría reina en 2024. Desde que puso un pie en el Red Bull Ring ya dijo que éste no sería un fin de semana más, ya que aquí estaba presente toda la cúpula de su marca y de la marca de bebidas energéticas que le patrocina. «Quería ganar aquí delante de los jefes», repetía una y otra vez. Y parecía encaminado cuando el murciano había dominado con autoridad el viernes, había hecho la pole el sábado y realizaba una salida impecable llegando primero a la curva 1 y liderando la carrera desde el inicio.

Conforme pasaban las vueltas iba abriendo hueco con sus rivales hasta llegar a gestionar una ventaja de entre un segundo y medio y dos. Las vueltas caían y lo que parecía un paseo militar de Acosta se convirtió en una pesadilla con la caída del neumático delantero que se sobrecalentó. Mientras surfeaba sobre el asfalto con varios sustos que pudieron ser un drama, un crecido Celestino Vietti se crecía por detrás y le recuperaba la desventaja a marchas forzadas.

El italiano llegó a su rueda a seis del final y no tardó ni una vuelta en meterle la moto. Un adelantamiento sencillo para él, que Acosta no pudo replicar. Pero sí aprovechó su rebufo para cortar la sangría que le amenazaba incluso con perder la segunda posición. Aunque le valía la posición, el murciano no tiró la toalla y en el tramo final incluso intentó pelear la victoria a Vietti. Un par de sustos le hicieron desistir y dar por bueno el podio. Había mucho más que perder que ganar, y más teniendo en cuenta que su rival por el título, Tony Arbolino, rodaba sexto.

Vietti pudo celebrar la victoria sin agobios en la última vuelta y lograba su primer triunfo en 2023. Por detrás, Acosta cruzaba la meta segundo y en la vuelta de honor se paraba en mitad del circuito donde le esperaban sus familiares y amigos. Como había planeado, se visitó de tirolés y celebró de esa guisa un podio que le acerca al objetivo final, el título de Moto2 que ahora tiene más cerca. «Es un pasito más. Recuperamos toda la desventaja que teníamos al inicio y ahora la estamos ampliando». Son 12 puntos ya de ventaja y la dinámica a su favor.