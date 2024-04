Fermín Aldeguer endereza el rumbo con su victoria en Jerez

Fermín Aldeguer arrancaba la temporada como el favorito número uno en la categoría de Moto2. Su espectacular final de año 2023, ganando las cuatro últimas carreras en solitario y una pretemporada arrolladora, le situaban en todas las quinielas por el título. Incluso, ya había dejado atado su futuro con el fichaje por Ducati para dar el salto a MotoGP en 2025. Todo parecía ir sobre ruedas, pero los resultados tardaron en llegar. Se quedó sin puntuar en Qatar, por un error en la elección del neumático, dos semanas después en Portimao fallaba en la salida y era penalizado con una doble long lap cuando era el más rápido. Y al menos en la cita de Austin había empezado a enderezar la situación con un podio, el primero del año, en el tercer escalón. Pero faltaba todavía una victoria que finalmente llegó en Jerez, el mejor escenario posible y donde la celebró como merecía. «Ha sido increíble ganar delante de toda la afición. Qué mejor que ganar la primera del año en Jerez», comentaba todavía eufórico.

Partía desde la pole y aunque en las primeras vueltas un peleón Manu González no se lo puso fácil, Aldeguer no perdió los nervios esta vez y esperó paciente su momento, que llegó en la séptima vuelta 7, cuando por fin pasó al madrileño y tuvo aire limpio para imponer su ritmo y escaparse. A partir de ahí no tuvo rival y enfiló su camino hasta la que era su primera victoria del año y ponía fin a la sequía española en Moto2, que acumulaba siete años sin ganar el gran premio de casa.

Sin la emoción de la victoria, el espectáculo en el tramo final de la carrera lo pusieron las caídas, casi todas acumuladas en la crítica última curva del circuito; y un Joe Roberts, que hizo una carrera de menos a más, pasando a Sergio García primero y a Manu González a tres vueltas del final para lograr la segunda posición y, de paso, alzarse al liderato de la categoría intermedia, con 5 puntos de renta sobre García y 15 sobre Aldeguer que escala hasta la tercera posición. Moto2 es la categoría más abierta hasta la fecha, con cuatro ganadores diferentes en las cuatro primeras carreras.