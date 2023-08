Bagnaia triunfa en el sprint caótico de Austria

El sprint de MotoGP en Austria estuvo condicionado por una carambola en la primera curva de la carrera donde tres pilotos se fueron al suelo (el tercero de la general Bezzecchi, además de Zarco y Oliveira) y otros tres se vieron afectados. Entre ellos, un Maverick Viñales que partía segundo en parrilla y que era el que mejor ritmo tenía. En medio de ese incidente que se investigó y que no supuso ningún tipo de penalización se encontraba Jorge Martín, cuyo toque con Quartararo fue el detonante de todo lo demás. Primer aviso para el madrileño que en apenas una vuelta pasaba de duodécimo en parrilla a sexto en carrera.

No fue el único beneficiado con todo ese lío de la primera vuelta. También mejoró muchas posiciones Pol Espargaró de decimotercero a séptimo, o un Marc Márquez que salía decimoctavo y completaba la primera vuelta noveno. Y por delante, el 'poleman' Pecco Bagnaia, que tenía vía libre para escaparse ya que mantuvo a raya a las dos KTM de Brad Binder y Jack Miller en la salida, que siempre habían sacado lo mejor de la moto en las primeras vueltas.

Vuelta a vuelta, Bagnaia fue abriendo hueco hasta conseguir un colchón de dos segundos que le valieron para cruzar la línea de meta sin despeinarse. Mucho más sufrido fue el podio de Jorge Martín, tras un adelantamiento al límite sobre Luca Marini en el que el italiano acabó por los suelos. El incidente se revisó, se consideró lance de carrera y el piloto madrileño se libró de la sanción por segunda vez, aunque hasta que no cruzó la bandera de cuadros no estaba seguro de que se iría de rositas.

«Sigo en shock», explicaba Martín nada más bajarse de su Ducati. «No sé qué ha pasado en la primera curva. Recuerdo haber adelantado a Fabio y al soltar frenos he visto que muchos se han caído y no sabía si era mi culpa, o si era de atrás... Después he llegado hasta Marini. Le he pasado bien, limpio, pero cuando he entrado en la curva he notado un golpe y se ha caído. Pensaba que me sancionarían, así que he tirado hasta la última curva para poder meter tres segundos a Álex Márquez, por si me penalizaban después de la carrera». Sacó petróleo Martín con un podio que parecía impensable partiendo tan atrás en la parrilla y que le afianza en la segunda posición del campeonato con 46 puntos de desventaja a falta de disputarse la carrera larga del domingo.

Por detrás de Martín, Álex Márquez cruzó la meta en cuarta posición, en otro gran sábado para el de Cervera. Pol Espargaró sumó sus primeros puntos del año con un sexto que sabía a gloria después de haberse perdido casi toda la temporada tras el terrible accidente de la primera carrera en Portugal. Su hermano Aleix concluyó séptimo y Viñales finalmente remontó hasta la octava posición.

Marc Márquez al borde de los puntos

Marc Márquez se quedó a un puesto de puntuar en el sprint de Austria. Concluyó décimo, a menos de un segundo de Morbidelli, pero después de la carrera reconocía que su posición era irreal y que se había visto beneficiado por la carambola de la salida. «Al final, más que remontada he perdido posiciones porque era noveno en la primera vuelta y he acabado décimo, pero viendo quién se ha caído en el inicio, lo normal habría sido concluir decimoquinto».

Márquez mantenía su discurso realista de las últimas carreras. El proyecto de Honda está en reconstrucción y cada vez que sale a pista, sea entrenamiento o carrera, lo que toca es trabajar en el desarrollo de la moto. Una situación que se debería repetir en la carrera larga del domingo. Y es que el de Cervera partirá decimoctavo en parrilla, impotente a la hora de arriesgar a una vuelta en la calificación.

El que está intocable es Pedro Acosta, en su fin de semana más arrollador desde que es piloto de Moto2. El murciano se cayó en los primeros minutos de la Q2 y a pesar de todo logró una pole autoritaria que le hace partir como el favorito número uno para la carrera. En Moto3, el rookie neerlandés Colin Veijer se estrenó en la pole después de aprovecharse de la rueda del líder Dani Holgado, que partirá segundo en parrilla.