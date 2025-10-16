Las ausencias marcan un GP de Australia incierto en MotoGP

Jesús Gutiérrez Madrid Jueves, 16 de octubre 2025, 11:18 Comenta Compartir

Las lesiones son parte del motociclismo, la más amarga, pero están tan intrínsecamente ligadas a este deporte que los pilotos saben el riesgo que corren cada vez que salen a pista. Después de una temporada impecable de Marc Márquez, coronada con ese noveno título mundial por la vía rápida en Japón, el de Cervera afrontaba el final de curso con un único objetivo, no hacerse daño. Algo que no pudo cumplir en la última cita de Indonesia después de ser tirado por Marco Bezzecchi. Una fractura en la escápula y una lesión en los ligamentos del hombro derecho le han obligado a pasar por el quirófano esta semana y es difícil que vuelva a subirse a su Ducati en 2025.

Tampoco estará en la parrilla de Phillip Island su predecesor en la tabla de campeones, Jorge Martín. En su caso, el 2025 está siendo un 'annus horribilis', con una veintena de huesos rotos y un carrusel de lesiones que le ha hecho perderse casi toda la temporada. La última, una caída en Japón que le mantiene de baja en los dos últimos grandes premios, aunque se espera que regrese a la competición antes de que acabe el curso. Y hay una tercera baja de larga duración de otra de las estrellas de MotoGP, la de Maverick Viñales, tras una fea lesión en hombro izquierdo que se hizo en el mes de julio, de la que intentó volver antes de tiempo, pero que finalmente le tendrá alejado del paddock lo que resta de 2025.

Tres pesos pesados que no estarán este fin de semana y con los que, en condiciones normales, habría que contar en casi cualquier gran premio. Sin ir más lejos, Márquez y Martín compartieron podio hace un año en este circuito, junto con Pecco Bagnaia. Otro que, aunque está físicamente, está firmando un final de año repleto de altibajos y es impredecible saber qué versión del italiano se verá este fin de semana.

Sin un favorito claro

Así las cosas, se presenta un Gran Premio de Australia incierto a la hora de hacer apuestas, en un circuito donde las condiciones meteorológicas siempre hay que tenerlas en cuenta. Se suele decir que en Phillip Island se pueden ver las cuatro estaciones en un mismo día, en un circuito que está al sur de Melbourne, pegado literalmente al mar y donde el viento suele jugar un papel destacado.

Por galones, el teórico rival a batir sería Bagnaia, aunque esa montaña rusa en la que se encuentra el italiano hace que sea una incógnita hasta que no se le vea en pista. Por posición en el campeonato, el favorito debería ser Álex Márquez, con una sólida segunda posición que podría rematar este fin de semana. «Sobre el papel, todos tenemos más posibilidades de ganar cuando no está Marc», comentaba este jueves el piloto de Gresini, consciente de que cada vez está más cerca el hito de ver a dos hermanos como primero y segundo clasificados del Mundial de MotoGP. «Es un sueño para mí. Algo que a principio de año nadie hubiera apostado por nosotros y que para mí es un paso en mi carrera deportiva muy importante. Pero lo que más me motiva de acabar segundo, es el hecho de poder compartirlo con mi hermano y sentarnos un día en casa, de aquí a 15 años, y decir: 'Fuimos los putos amos'. Eso es lo bonito».

Con 148 puntos por disputarse, Álex Márquez tiene 88 de margen con respecto a Bagnaia y 108 con Bezzecchi, que también estaría en la pelea. El de Aprilia está en un momento de forma espectacular y hay que contar con él, aunque en Phillip Island tenga un enorme hándicap de cara al domingo ya que deberá cumplir una sanción de dos vueltas largas por provocar aquel accidente con Marc Márquez en Indonesia.

Hablando de alternativas este fin de semana, hay que señalar a lo dos murcianos que estuvieron en los dos escalones más altos en el último podio. Fermín Aldeguer, que ya ganó en esta pista el año pasado cuando era piloto de Moto2, y su paisano Pedro Acosta, al que se le resiste la victoria en la clase reina. También hay que apuntar nombres como los de Joan Mir con una Honda que va a más o Fabio Quartararo con la Yamaha, en una pista donde la mecánica es menos importante que en otros escenarios.

Y si en la última cita de Indonesia el foco estaba compartido con la categoría de Moto3, donde José Antonio Rueda se proclamó campeón del mundo, ahora el interés se centra en la clase intermedia de Moto2, donde la batalla por el título está más apretada que nunca. Manu González tiene solo 9 puntos de ventaja sobre Diogo Moreira y 33 sobre un Arón Canet que quiere plantar batalla hasta el final. Si el brasileño no lo impide en las cuatro últimas carreras que restan, volverá a haber un triplete español de campeonato que no se da desde el año 2014.