Marc Márquez vuelve al quirófano

Si hace una semana la noticia era que Marc Márquez iba a recibir un tratamiento conservador de sus lesiones en el hombro derecho, con reposo e inmovilización de la zona, finalmente el de Cervera no ha podido eludir el quirófano. El equipo Ducati Corse ha informado este mismo lunes que su piloto había sido operado en el Hospital Ruber Internacional de Madrid y ya se encontraba en su propio domicilio recuperándose de la intervención.

Después de pasar una revisión, el mismo equipo médico que hace siete días le diagnosticó la lesión en la escápula derecha, ha constatado que la fractura de coracoides y la lesión en los ligamentos «no muestran signos suficientes de estabilización después de una semana de inmovilización, por lo que, ante el riesgo de inestabilidad residual, se ha decidido realizarle una estabilización quirúrgica y también repararle los ligamentos acromioclaviculares», según reza el texto enviado por el equipo italiano.

También recuerda el propio comunicado que esta operación ya la contemplaba el equipo médico desde el primer momento si el tratamiento conservador estipulado no evolucionaba de manera favorable. Su rehabilitación seguirá el mismo proceso, con revisiones semanales y sin acelerar los plazos, una vez que el principal objetivo de la temporada ya está cumplido. Marc Márquez no se subirá a su Ducati hasta que no esté completamente recuperado de su lesión. Ya es seguro que se perderá los dos próximos Grandes Premios de Australia (18 y 19 de octubre) y Malasia (25 y 26 de octubre), donde le sustituirá el piloto probador de la marca, Michele Pirro. Y está por ver si llega a los dos últimos de la temporada en Portugal y Valencia, ya en el mes de noviembre.

Vuelta al quirófano tres años después

La fea caída que se produjo en el pasado Gran Premio de Indonesia, cuando el piloto italiano Marco Bezzecchi le tiró en la primera vuelta de la carrera, ha provocado que Marc Márquez regrese a un quirófano más de tres años después. La última vez fue en la Clínica Mayo, en Rochester (Minnesota), en el mes de junio de 2022, para corregirle la rotación de 34 grados que sufría el piloto en su húmero derecho. Aquella operación, la cuarta en su brazo derecho, puso fin a una pesadilla que arrastraba desde que se lesionó en la primera carrera de la temporada 2020 en Jerez.

Esta nueva intervención nada tiene que ver con aquella, aunque sea en el mismo brazo. El equipo médico liderado por los doctores Samuel Antuña e Ignacio Roger de Oña, los mismos que ya acompañaron al piloto español en su pasada recuperación, descartaron cualquier conexión con lesiones anteriores.