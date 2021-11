Acosta encara en su circuito la segunda bola de campeonato

«Podemos decir que este es mi circuito favorito», comentaba Pedro Acosta acerca del Autódromo Internacional del Algarve, escenario de la penúltima carrera de la temporada y de la segunda oportunidad del murciano para cerrar el Mundial de Moto3. Un trazado que ya albergó la tercera prueba de este 2021, el Gran Premio de Portugal, que se saldó con la segunda victoria consecutiva de Acosta, que por entonces saltaba a las portadas de los diarios deportivos con un arranque como mundialista histórico, con un segundo en la cita inaugural de Catar, una victoria con remontada eléctrica desde el 'pit lane' en ese mismo trazado una semana después, y esta del Algarve.

«Si podemos ganar, lo intentaré», explicaba ayer. «Pero si hay que gestionarlo y coger puntos para que se decida en Valencia, pues también lo haré. Lo importante es no cometer un gran error y no caerme», añadía. Y es que ese campeonato que parecía imposible que pudiese perder a mediados de agosto ha ido viviendo una pequeña cuesta arriba que le ha hecho perder 76 puntos de los 97 de ventaja que tenía con respecto a Dennis Foggia tras la décima prueba del calendario (la de este fin de semana es la decimoséptima).

Esta merma de su ventaja podría hacer temer lo peor, pero el antecedente de abril es favorable para el español: en aquel domingo batió precisamente a Foggia por 51 milésimas de segundo, tras una intensa pelea de última vuelta entre los que siete meses después son los dos únicos contendientes por el título de Moto3. En cualquier caso, también un aviso acerca del potencial del italiano en Portugal, donde en 2020 también fue segundo (tras cumplir en carrera con dos sanciones de vuelta larga) un piloto que ha sumado tres victorias, un segundos puesto y dos terceros en los últimos seis fines de semana.

El que también tendrá la oportunidad de cerrar el segundo título pendiente será Remy Gardner, que llega a la penúltima prueba de Moto2 con 18 puntos de ventaja sobre Raúl Fernández, aunque en su caso con la impresión de haber salvado un momento que podía haber sido definitivo hace dos semanas en Misano, cuando el español se fue al suelo nada más colocarse primero, mientras que él penaba en la cola del 'top diez', lo que empezaba a confirmar la dinámica de dominio de Fernández en la categoría.

El madrileño fue el ganador en abril, por delante de Arón Canet y del propio Gardner, un antecedente que sumado al momento gris de su rival le hace mantener esperanzas de llevar el Mundial hasta la última carrera de Valencia. «No quiero pensar en eso. Quiero ir carrera a carrera. La diferencia es muy grande, demasiada. Y la mentalidad es la misma: ir a ganar. Tengo la velocidad para ello», apuntaba, sabedor de que está siendo el más rápido en este tramo final de temporada y agarrándose al dato que dice que tras sus dos caídas anteriores en 2021 vinieron dos victorias: la de Assen después de fallar en Sachsenring, y las tres que sumó tras irse al suelo en Silverstone.

La ausencia de Marc Márquez

Obviamente, Moto2 y Moto3 centrarán la atención en Portugal una vez que Fabio Quartararo cerró en Misano el título de MotoGP, una categoría en la que no estará este fin de semana Marc Márquez, justo en el escenario de su regreso a la competición tras la grave lesión que se produjo en julio de 2020. «No ha habido problemas ni en el brazo ni en otras partes del cuerpo», explicaba el máximo responsable del Repsol Honda, Alberto Puig, sobre el incidente sufrido este sábado por su piloto cuando entrenaba cerca de su casa en Cervera en un circuito de enduro junto al campeón del mundo de la especialidad, Josep García.

En el accidente Marc Márquez se golpeó la cabeza, un incidente que provoca su baja por una leve contusión, según el comunicado oficial de su escudería, tras una revisión a la que se sometió este pasado martes tras no terminar de sentirse bien. «Se hará un control en Barcelona el lunes o martes para decidir si corre en Valencia. Si los doctores le dan el ok y Marc se siente bien irá, aunque ahora mismo es imposible decir si estará o no», transmitía Puig, una señal de que aún no está clara la situación del piloto español. En abril Márquez, ganador de las dos últimas carreras, terminó séptimo, en un día en el que ganó el campeón Quartararo por delante de Pecco Bagnaia y de Joan Mir, actualmente segundo y tercero de la general de la clase reina.