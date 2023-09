Abián Santana vuelve al asfalto en el circuito de Estoril

Abián Santana vuelve al asfalto. El piloto grancanario, que no compite desde abril en Estoril, regresa a la competición en la misma ciudad portuguesa este fin de semana para participar en la Copa Dunlop. Abián se marca objetivos realistas en su reaparición en los circuitos: está de estreno con su S1000RR, la nueva montura de BMW que ha adquirido para brillar, y busca adaptación y rodaje para tiempos venideros. «Inclinación, aceleración, freno a motor... Quiero dominar la moto para sacar el máximo partido a su potencial y, también, a mi conducción y eso necesita un proceso que es en el que estoy. Lo bueno es que conozco a la perfección el trazado de Estoril. Mis referencias allí son perfectas y eso, sin duda, supone una ventaja importante», reconoce.

El programa en tierras lusas contempla entrenamientos libres en la mañana del sábado y, ya en turno vespertino, clasificación y pole con vistas al domingo.

«No me añado presión aunque siempre que salgo a correr lo que quiero es dar lo mejor que llevo dentro y ahora no voy a cambiar el planteamiento. Está claro que podré rendir mucho mejor cuando me haga a la moto y adquiera la confianza que necesito, pero voy ilusionado y, sin duda, con el deseo de quedar lo más arriba posible», aclara.