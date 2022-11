Abián Santana vuela en Portugal

Abián Santana lo ha vuelto a hacer. Tras superar una gravísima lesión y solventar, de igual manera, varias incidencias técnicas en su moto, el piloto de Ingenio ganó este fin de semana las dos carreras en las que tomó parte, correspondientes a la Copa BMW, en el circuito de Portimao (Portugal). Abián recuperó sensaciones y, aunque no pudo cubrir el certamen en su totalidad, salió «muy satisfecho» de su rendimiento y ante la competencia de más de treinta adversarios.

«Necesitaba volver a sentirme en la moto como lo hice en Portimao. Aún me cuesta coger las curvas de derecha por el accidente que tuve. Es más psicológico que físico pero, en definitiva, creo que vuelvo a estar de la manera que pretendía. Siempre es importante ganar, pero me tomé esta carrera como una prueba, sin más presión que de la ver qué tal respondía. Y todo fue de maravilla«, se congratula.

Las miras están puestas ahora en el 2023 por estrenar. Hasta febrero no conocerá el calendario, lo que le da margen para continuar con su preparación y afrontar los nuevos retos con garantías: «Tengo claro que si puedo tomar la parrilla de salida de las distintas carreras sin problemas de ningún tipo, tendré muchas opciones de ganar. Eso me da confianza y me permite seguir trabajando duro para disfrutar con mi deporte y aspirar a cosas importantes. Ahora vienen unos meses que me vendrán muy bien seguir ultimando detalles«.