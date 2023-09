Abián luce en Estoril: cuarto en la general y primer español

Ignacio S. Acedo Las Palmas de Gran Canaria Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

Cuarto de la general y primero de la representación española presente en el circuito de Estoril para correr la Copa Dunlop, disputada el pasado fin de semana, el piloto grancanario Abián Santana ya está de vuelta a casa con un balance inmejorable.

Acudió a tierras lusas con la intención de coger rodaje y sensaciones con su S1000RR, la nueva montura de BMW que ha adquirido, y resultó que su adaptación ha sido plenamente satisfactoria, hasta el punto de permitirle obtener un resultado por encima de lo esperado. «Un par de retoques técnicos, en el muelle trasero y un ajuste en la electrónica, me permitieron optimizar al máximo la moto. Pude completar todo el recorrido y hasta ganar una posición respecto a la pole del domingo, en la que partí quinto. Sinceramente, todo salió muy bien y estoy bastante contento del balance que me dejó mi regreso a la competición», destaca. Hay que recordar que desde abril no rodaba y que Estoril suponía un examen de fiabilidad en todos los sentidos.

Ampliar El calendario le depara ahora un paréntesis hasta el primer fin de semana de noviembre, cuando Jerez de la Frontera brindará una prueba en la que no faltará. «De Estoril he sacado unas conclusiones muy importantes que, sin duda, me van a permitir mejorar y dar más en lo que venga. Soy muy optimista de cara a finalizar 2023 de la manera más positiva posible. Que me encuentre bien físicamente y me haya hecho a la moto tan rápido aumenta mi competitividad y me anima a seguir luchando con ambición», añade convencido.