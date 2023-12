Lesmes: «Veía a los camiones con admiración, ahora me surgió la oportunidad»

La edición del Rally Dakar 2024, para muchos catalogada la prueba más dura del mundo del deporte, llevará al piloto grancanario Rafael Lesmes (10/04/1959) a comprometerse de nuevo con la importancia de la detección precoz del cáncer de mama en mujeres y también en hombres. Este domingo partirá hacia Arabia Saudí, donde se celebrará dicha prueba un año más.

–¿Podría hacer un pequeño balance de su experiencia en el Rally Dakar de 2023?

–Cuando terminas de forma precipitada, o no consigues llegar a la meta en un evento de estas características, siempre te deja un sabor más agrio que dulce. Al volver de Arabia Saudí, me di cuenta de que a pesar de no haber llegado a la meta, la repercusión social fue brutal. Nos recibieron como campeones. El darnos cuenta de que habíamos logrado una ilusión y sonrisas en personas que lo están pasando mal me llena de satisfacción.

–Ahora, con un nuevo vehículo: el «Elefante Rosa».

–El proyecto ha gustado y somos conscientes de la labor que llevamos a cabo. Ahora, he decidido cambiar de vehículo, iré en un camión. Los llevaba viendo con admiración y ahora surgió la oportunidad de lanzarme a la piscina y no me lo pensé dos veces, sin temor. En un Mercedes estaré intentando coger lo mejor posible las dunas de Arabia. Es mi primera vez, es decir, he hecho la Baja España en julio y luego estuve en el África Classics (Marruecos) en septiembre con tres días de competición. Ahora voy al Dakar con extra de motivación.

-A título personal, cuáles son las expectativas en esta nueva aventura en el Dakar 2024 de Arabia Saudí?

-Seguimos siendo un equipo muy humilde, un equipo privado con un presupuesto muy ajustado. No podemos aspirar a nada más que a terminar la carrera. El objetivo es finalizar, y a partir de ahí, intentar quedar lo mejor posible dentro de mi categoría. Pero no podemos aspirar a algo más, implica un riesgo muy amplio.

-Entonces, ¿considera que el equipo está ciertamente limitado?

-Dicho de otra manera, como piloto semiprofesional, siempre corro con la calculadora en la cabeza. No puedo pedirme más porque no sería inteligente.

-¿Con quién compartirá camión este año?

-El año pasado compartí vehículo con Edu Naval, pero este año será con José Luis Ruano, nuestro mecánico en la anterior carrera. También se sube al camión Tagatha Román, una chica que lleva al día todas las aplicaciones. Es una crack. Además, me hace ilusión tener a una mujer en el equipo porque considero que ganamos mucho con su presencia.

-Luchará por una buena causa, siempre merece la pena, ¿no?

-Sin duda, sí. El proyecto deportivo te diría que pasa a un segundo plano. Ayudar a las personas es lo máximo que se puede hacer en la vida.

-Dejando a un lado la ilusión que genera montarse en un camión por vez primera, ¿qué tiene de especial esta carrera?

-Yo creo que he aprendido después del bofetón que me llevé el año pasado. Porque la carrera que yo dejé hace un tiempo y a la que me incorporé el curso anterior, me resultó como un tsunami. Me pasó por encima con respecto a cómo ha evolucionado la mecánica, neumáticos, la dureza de los tramos, etc. Ha sido brutal. Este año espero que sea diferente. El camión nos va a marcar mucho, ya que son 10.000 kilos y 700 CV. En Marruecos lo vimos y pasar un mar de dunas con un camión da miedo. De hecho, estuve charlando con camioneros bregados en esto, y me comentaron que el respeto no se me va ir nunca, solo hay que aprender a gestionarlo. De la anterior carrera aprendí mucho, y esa experiencia me tiene que servir para conseguir llegar a la meta.

-Algo que seguro ya no le da tanto respeto es el Empty Quarter, ¿no?

-Sí. El Empty Quarter es solo arena, no hay mapas. Es 35 veces la isla de Gran Canaria. Tiene 65.000 kilómetros cuadrados de arena. Ya me ocuparé, preocuparse antes de tiempo no servirá de nada.

-Como piloto curtido en mil batallas, ¿qué cree que se necesita para correr en un Dakar?

-Primero, un bagaje anterior. El Rally Dakar exige, es decir, hace una selección de inscripciones. Vamos a participar 500, pues pueden haber llegado 1.000 o 2.000 y tienes que tener un palmarés sólido para que la organización te acepte. Debes tener presupuesto, porque aún teniendo uno más humilde como el nuestro, se maneja mucho. Además de todo, hay tener fortaleza mental porque es duro. Pero por otro lado, creo que los grandes retos te hacen dar tu mejor versión. Pero siempre con humildad, una virtud humana.

-Proyecto social: Mente Rosa.

-Me gustaría añadir que estamos recaudando fondos de mente rosa, una sala psicológica en Tenerife para mujeres y familias a quienes les diagnosticadas cáncer de mama. Su finalidad es ayudar a todas esas personas que entran en un estado de shock. Estamos intentando que haya dinero suficiente para crear un equipo de psicólogas que las reciban y atiendan como merecen. A través del crowdfunding: migranodearena.org.