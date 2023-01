Rafael Lesmes: «Edu y yo sabemos correr con la calculadora en la cabeza»

Rafael Lesmes (10/04/1959), piloto grancanario que ha participado en el Dakar 2023celebrado en Arabia Saudí y que finalizó hace justo una semana su andadura por la edición número 45. Humano, muy cercano y con mucha sabiduría en la vida, estuvo presente en una de las pruebas más duras del mundo del deporte de las cuatro ruedas, el Rally Dakar. El pìloto experimentado de Valsequillo, inmerso en el proyecto solidario «Dakar Por la Vida», se comprometió en esta aventura 15 años después de su última disputa con el objetivo de concienciar a la sociedad sobre la importancia de lalucha por la prevención del cáncer de mama en mujeres y también en hombres.

P:–¿Cómo valora la carrera realizada por el copiloto Edu Naval y usted?

R:-Aquí somos peones y todos somos necesarios e imprescindibles. Eduardo es un navegante expecional y corrió en motos. 2005 compitió en esto. Va pilotando y lee el libro de ruta a la vez que navega. Tiene un talento especial para desarrollar esta actividad. Eduardo Naval es más necesario que yo. En cuanto a su talento, sobre todo, ya que desarrolla unos métodos que yo no controlo.

–¿Cómo se ha visto usted a nivel individual?

–Yo me he visto realmente bien, marco los ritmos de manera rápida y eso es clave en este tipo de pruebas. He sido campeón de España, campeón de Canarias, he ganado el Faraone en la Copa del Mundo, entre otros, asi que no se me da mal. Somos un equipo humilde y los equipos sencillos y con poco presupuesto tienen que saber correr bien y mucho pero con la calculadora en la cabeza, eso es duro. Los pilotos que van delante, los profesionales, la calculadora no la llevan, y al final rompen o se llevan la victoria con ellos.

-¿Qué piensa sobre el Empty Quarter (Cuarto Vacío)?

-Es algo que a la gente, a los pilotos sobre todo, le preocupaba mucho, pero como dije cuando llegara el momento me ocuparía de ello sin más dilación, ya que antes es inncesario pensarlo.

-¿Cómo definiría esta experiencia en el Rally Dakar 2023?

-Te la voy a dejar en cinco palabras para un buen titular: una bendita locura, extrema y fascinante.

- Ha luchado por una buena causa, la lucha por la prevención contra el cancer de mama, ¿ha valido la pena?

-Siempre vale la pena y más si es por una causa como esta (Prevención contra el cáncer de mama). Mi pasión siempre ha sido la aventura y el deporte de motor. Por suerte, he podido participar en las pruebas más duras como el Dakar y normalmente me suelo arrepentir de las cosas que no hago más de las que sí hago por muy mal que me salga. No voy a cambiar esa filosofía.

-Cuando se presenta una aventura tan trepidante, pero a la vez peligrosa como esta, ¿cómo se siente al acabarla sano?

-Cuando finalizo este tipo de aventuras me siento tranquilo pero una paz interna infinita. Porque es casi imposible terminar un Dakar, pero más imposible es estar en la salida en condiciones. Te conlleva una presión muy grande, entonces cuando sales dejas esa presión de lado y cuando terminas sientes la satisfacción de que tanto esfuerzo ha tenido un resultado y ha valido la pena. Incluso este año que terminamos abandonando en el día de descanso, no me siento defraudado conmigo mismo ni con el equipo. Te presentas en la carrera más dura del mundo y hay muchas posibilidades de que no la termines.

-¿Cuál es el próximo reto u objetivo de Rafael Lesmes?

-Ahora mismo no tengo ninguno en mente. No hay camino para llegar a la felicidad, la felicidad está en el camino. Cada día es el día exacto. Hay que vivir el presente por eso está el dicho de Carpe Diem. No existe el ayer ni tampoco el mañana. Nunca me preocupo por lo que pasó, tengo que mirar hacia adelante pero sin olvidarnos del presente. Si por ejemplo el año que viene sale un nuevo proyecto para hacer un Dakar, ya me ocuparé el próximo año pero preocuparse nunca es bueno

-¿Cuál es el día a día de Rafa Lesmes?

-Pues hago mucha bicicleta, me gusta mucho irme solo por la península o por Europa y hacer mil o dos mil kilómetros. Actualmente no tengo nada en mente. Ningún sueño por cumplir, pero si tengo claro que quiero seguir disfrutando y sufriendo. La vida ha sido muy generosa conmigo. Afortunadamente no he tenido problemas graves de salud. Y por otro lado, como empresario, he estado en los dos extremos. Me ha ido muy bien y muy mal. Sin embargo, la tranquilidad del recorrido vital pasa por estar a gusto contigo mismo. Tienes que tener tu interior bien gestionado. Preguntarte cada día: dónde estoy y que quiero hacer y si esas dos preguntas cuadran con lo que buscas y te las puedes responder de manera afirmativa, estás en el camino correcto.