Juego de tronos para aspirar al podio, con una lista de favoritos amplísima

El FIA European Rally Championship comienza su segunda cita del calendario y prepara su desembarco en la isla de Gran Canaria. Los aspirantes al título continental estarán presentes la próxima semana en un 47 Rally Islas Canarias que es el primer enfrentamiento del año sobre asfalto. Después de competir a principios de marzo en las especiales de grava del norte de Portugal toca cambiar la configuración de los vehículos y adaptarlos a las abrasivas carreteras de la isla de Gran Canaria.

Dos pilotos cargados de experiencia en el FIA World Rally Championship comandan la clasificación del certamen continental y el amplio abanico de contendientes al triunfo en la cita insular.

Por un lado, el neozelandés Hayden Paddon, vencedor del 35 Rally Serras de Fafe a los mandos de un Hyundai i20 N Rally2. Por el otro, el noruego Mads Ostberg, que encabeza la alineación del equipo MRF Tyres con un Citroën C3 Rally2. Ambos cuentan con el aval de sus respectivas trayectorias, coronadas por sus victorias en el máximo certamen.

Hayden Paddon, Mads Ostberg, Efrén Llarena, Martins Sesks, Andrea Mabellini, Mikko Heikkilä, Yoann Bonato...

Efrén Llarena, el encargado de defender el título, estrena esta campaña un Skoda Fabia RS Rally2 y repite junto al fabricante indio de neumáticos. La apuesta de la compañía asiática por el FIA ERC es todavía más firme que en la temporada pasada. En sus filas también se incluyen el letón Martins Sesks (Skoda Fabia RS Rally2) y el italiano Andrea Mabellini (Skoda Fabia Rally2 Evo), dos jóvenes talentos que buscan su hueco en la élite.

En la ronda portuguesa que inauguró el curso destacó la figura de Mikko Heikkilä. El campeón del nacional finlandés lideró con su Skoda Fabia Rally2 Evo hasta que un pinchazo en la última especial desbarató sus opciones. Su contratiempo fue aprovechado, entre otros, por el francés Yoann Bonato, que buscará su tercer podio en las islas al volante de su habitual Citroën C3 Rally2. Con el vehículo de la firma francesa también tomará la partida el sueco Tom Kristensson, ganador del FIA Junior World Rally Championship en 2020.

Otros nombres importantes son los de Miklós Csomós, Mathieu Franceschi, Simone Campedelli y Filip Mares, todos ellos armados con sendas unidades Skoda Fabia Rally2 Evo. El austríaco Simon Wagner, uno de los pilotos más activos de Europa y primer líder del Islas Canarias 2022, dirigirá el más actualizado Skoda Fabia RS Rally2.

Varios seguidores del Supercampeonato de España de Rallys y del Campeonato de Canarias de Rallys sobre Asfalto aprovecharán la oportunidad que les presenta el 47 Rally Islas Canarias para medir fuerzas frente los rápidos equipos foráneos. Representando el apartado nacional estarán los Hyundai i20 N Rally2 de Javier Pardo, Iván Ares y Óscar Palomo, el Skoda Fabia RS Rally2 de José Antonio Suárez y el Citroën C3 Rally2 de Diego Ruiloba. El cartel autonómico lo encabezan Miguel Ángel Suárez (Citroën C3 Rally2), Jan Cerny (Hyundai i20 N Rally2) y Enrique Cruz (Ford Fiesta Rally2).

Ahora, que cada uno haga su quiniela, pero ya les digo que a mí no me ha resultado fácil y cuando en ella ya tenía como cinco o seis pilotos, he desistido seguir, porque ya me parecía más una verdadera lotería. Y conociendo lo que ocurre en este rally, con continuos sobresaltos en la clasificación, lo mejor será disfrutar de la competición y que gane el mejor o el que más suerte tenga.