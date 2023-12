Hyundai Kona, mejor coche del año 2024 en España

El modelo koreano ha conseguido el 18,62% de los votos, un resultado en el que se combinan los votos realizados por el jurado profesional y los lectores de ABC. En segunda posición ha quedado el Audi Q8 e-Tron, con el 10,16% de los votos, mientras que la medalla de bronce ha sido para el Renault Espace, con el 9,77% de los votos. Les siguen el BMW X1, Peugeot 408, Lexus RX, Abarth 500e, Toyota Corolla, Citroën C4X, Jeep Avenger, Nissan X-Trail y SsangYong Torres.

El resultado final fue desvelado por el notario Miguel Mestanza, tras realizar el recuento entre los votos recibidos en esta edición número 52 del premio, en la que los resultados finales han dado unas cifras muy igualadas entre todos los vehículos participantes. A la lectura del acta asistieron los representantes de las marcas participantes.

El coche ganador ha resultado de la combinación de las votaciones, en primer lugar, el jurado especialista, con el 70% del peso del voto. Cada miembro del jurado envió su votación por correo electrónico y el notario levantó acta del resultado de las votaciones.

Cada miembro del jurado ha valorado a cada uno de los doce coches finalistas en los siguientes parámetros: diseño, motor, comportamiento, interior, consumo y relación calidad-precio, otorgando trece puntos al mejor en cada uno de los parámetros, y los siguientes coches recibirán 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1.

La segunda generación del Hyundai KONA acaba de llegar y da un salto cualitativo en el segmento B-SUV con lo último en diseño, tecnología, seguridad y opciones de propulsión. Con el primero que comparamos es con su anterior generación y en ese respecto, el nuevo KONA es aún más grande, ofrece un maletero de mayores dimensiones (466 litros, un 30% más) y un espacio interior maximizado: presenta un generoso espacio para las piernas y los pasajeros de la segunda fila, más huecos portaobjetos, más colores.

El nuevo Hyundai KONA no sólo se sitúa en la parte alta del segmento por tamaño, sino también por tecnología. Así, estrena el puesto de conducción Connected Car Navigation Cockpit (ccNC), que ofrece una experiencia totalmente digital gracias a la integración de dos pantallas de 12,3 pulgadas, e integra las últimas innovaciones del equipamiento de seguridad y asistencia a la conducción Hyundai Smart Sense, las funciones de coche conectado Bluelink, actualizaciones automáticas de software Over The Air (OTA), conectividad, equipo de sonido Premium BOSE… y mucho más.