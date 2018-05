Germán Morales: «La afición canaria se merece tener un Mundial»

- ¿La 42º edición del Rally Islas Canarias es la consolidación dentro del ERC?

- Cada año intentamos superarnos. Y, si me vuelve a hacer la misma pregunta el año que viene, le diré que sí. El Rally Islas Canarias está en auge en Europa.

- 95 inscritos es una inscripción de auténtico lujo...

- Pues sí, este año la lista de inscrito tiene mucha calidad y esperamos que todo el mundo disfrute de esta edición. El espectáculo está asegurado.

-¿Cuáles son las cuestiones más complicadas en la organización de esta prueba?

- Sin duda, mejorar la seguridad cada año. En el resto, aunque cuesta mucho trabajo, la experiencia de años anteriores sirve de algo. Otro aspecto es completar el presupuesto, que es primordial. Y lo que si tengo que mencionar es al gran equipo que está detrás para que todo esto suceda.

- Muchos municipios quieren que el Rally pase por sus carreteras, pero Las Palmas de Gran Canaria sigue siendo su sede, ¿eso podría cambiar en alguna edición?

- En estos momentos no está contemplado. La relación con el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es muy fluida y es por ello que este año hacemos un tramo urbano doble.

- Todas las pruebas importantes tienen en su recorrido un tramo espectáculo y el Rally Islas Canarias no podría ser menos. ¿Será una cita obligada cada año? ¿Podría cambiar de ubicación?

- Este comité organizador está siempre buscando nuevos tramos. Éste es el segundo año que lo hacemos en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. En cuanto a si podría cambiar de ubicación, habrá que esperar al próximo año.

- ¿En qué se trabaja para seguir mejorando edición a edición?

- En todo. Siempre intentamos superarnos al año anterior. Hasta la fecha creo que lo hemos logrado, cada año intentamos poner el listón aán más alto. Hace años era impensable salir del casco de los municipios. Hoy en día es lo que solicitan casi todos, se trata de intentar conjugar deporte con espectáculo.

- ¿Cuáles son las cifras de una organización de este calibre, presupuesto, personal, seguridad ...?

- El presupuesto global roza el millón de euros, porque pertenecer al ERC (European Rally Championship) exige estos presupuestos. Gracias a instituciones como el Cabildo de Gran Canaria, tanto con el Patronato de Turismo, como la Consejería de Deporte, el Instituto Insular de Deportes, con su programa Gran Canaria Isla Europea del Deporte, el Gobierno de Canarias con su Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, con la Sociedad de Promoción de Promotur, el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con sus concejalías de Deporte y Turismo, los ayuntamientos de los municipios de Valsequillo, San Mateo, Tejeda, Artenara, Arucas, Moya, Firgas, Galdar, Telde e Ingenio, con todos y cada una de las empresas privadas que colaboran con este Rally.... Gracias a ellos, todo esto es posible.

- En Canarias todos sueñan con el Mundial de Rally. ¿Habría alguna posibilidad de hacerlo realidad?

- En la actualidad Barcelona tiene el campeonato del mundo, la FIA. Solo admite un rally del mundial por país. Lo que sí está claro es que, en importancia, después del rally de Cataluña, está el nuestro. Pero sí estaríamos preparados para ello y creo que la afición canaria se merece un WRC.

- En el Campeonato de España de Rallys de Asfalto, el Rally Islas Canarias ha bajado de coeficiente este año, siendo la prueba mejor valorada de 2017. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Tiene solución?

- La RFEDA ha decidido que todos los rallys de España tengan el mismo coeficiente. Contra eso, no podemos hacer nada. No es que nos lo hayan quitado, si no simplemente, con una nueva normativa, como bien ha dicho, el Rally Islas Canarias es el de mayor puntuación y sería ilógico que otro rally tuviera mayor coeficiente

- ¿Le gustaría añadir algo más?

- Volver a dar las gracias a instituciones, sponsors, colaboradores, prensa, comisarios, fuerzas de orden público, personal de organización en general,...etc y, cómo no, pedir la colaboración en los que respecta a la seguridad de todos.