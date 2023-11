Verstappen quiere el broche final a su histórica temporada 2023

Quedan solo 58 vueltas para que acabe la temporada 2023, y el encargado de dar el banderazo de salida será Max Verstappen. El tricampeón del mundo se llevó en Abu Dabi la última pole del año, tras superar sin demasiados problemas a Charles Leclerc, a los McLaren y a George Russell, que aspira a ser el mejor Mercedes de la carrera. Y es que Lewis Hamilton fue uno de los protagonistas negativos de la clasificación, tras no pasar por segunda carrera consecutiva a la Q3.

Quien tampoco lo logró fue Carlos Sainz, que no solo no pasó a la Q3, sino tampoco a la Q2. Por primera vez (y única ya) en este 2023, el madrileño quedó eliminado a las primeras de cambio. Partirá desde una pobre 16ª posición, mientras que Fernando Alonso, séptimo en parrilla, tendrá el objetivo de acabar quinto en el Mundial, como es su objetivo.

Desde el primer momento se vio que una de las grandes dudas iba a estar en si hacer una única vuelta buena o intentar dos, aunque ello conllevara gastar un nuevo juego de neumáticos. A eso se añadió que muchos pilotos vieran invalidados sus tiempos por exceder el límite de la pista y a otros les vinieron bien los juegos de rebufos de otros coches. Todo ello sobre una pista que, en los instantes finales, estaba en su punto óptimo.

Sobre estos ingredientes se cocinó una clasificación muy igualada, hasta el punto de que en los primeros intentos varios pilotos se complicaron inesperadamente el pase a la siguiente ronda. Uno de ellos fue, por ejemplo, Fernando Alonso, pero también Lewis Hamilton, que en los instantes finales se vio en tiempo de eliminación. Aunque el asturiano pasó. No así Carlos Sainz.

El madrileño, por primera vez este año, no pasó de la Q1. Aunque un Mercedes le estorbó, en su contra jugó también la extrema igualdad entre todos: entre el mejor crono, de Verstappen, y el último, de Zhou, había exactamente 999 milésimas. Eso no es excusa para que Sainz, con un Ferrari, no cruzara el primer corte. Junto a él cayeron los más habituales en estas lides: Magnussen, Bottas, Zhou y Sargeant.

Hamilton, KO

Tras lo ocurrido en la Q1, la de Sainz no fue la única sorpresa. Y es que, como ocurrió antes, la gestión del tráfico fue crítica. En esta ocasión Alonso no tuvo que sufrir tanto para pasar a la última Q3 del año, pero no así Hamilton, al que su propio compañero, Russell, le tiró de la zona de clasificación para la última tanda.

Con Verstappen asumiendo su papel de gran líder, la segunda posición de Lando Norris avanzaba que podía ser uno de sus principales enemigos por la pole, si bien como se vio luego hubo más contendientes. Las escasas ocho centésimas que mandaron al ostracismo del 11º puesto de parrilla a Hamilton garantiza, al menos, espectáculo para las primeras vueltas de la carrera. Junto al heptacampeón cayeron Ocon, Stroll, Albon y Ricciardo. Poca sorpresa aquí.

Tampoco hubo sobresaltos iniciales en la Q3. Verstappen fue el más rápido en el primer intento, con los McLaren tras él, Russel cuarto y Sergio Pérez fallando en una trazada que casi le manda contra el muro. Ni siquiera fue sorprendente que Alonso se conformara con un octavo crono inicial. Si acaso, algo que no se esperaba era ver a Leclerc, un habitual en las peleas por la pole, que no pasara del noveno tiempo en el primer intento.

Como siempre fue en el segundo intento donde se decidió todo. Verstappen ni siquiera mejoró, pero sí lo hicieron otros, como Leclerc que se quedó a poco más de una décima de conseguir otra pole. Saliendo segundo, quizá tenga más cerca una hipotética victoria, si el caníbal neerlandés le deja algo. La disputa por el podio va a ser vibrante, con Oscar Piastri tercero y George Russell cuarto.

En cuanto a Alonso, su pelea por acabar quinto en una de sus mejores temporadas de los últimos años se le pone razonablemente favorable. El empate que tiene con Sainz de 200 puntos se le pone de cara, con el madrileño partiendo desde el final de la parrilla, aunque con Lando Norris, que partirá quineo, tendrá que batirse el cobre. El de McLaren necesitaría ganarle por más de los dos puestos que va a tener de ventaja en parrilla, pero el séptimo puesto de Alonso para arrancar es más que optimista para sus objetivos en la carrera que va a cerrar la temporada.