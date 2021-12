GP de Abu Dabi Verstappen y Hamilton se amagan pero no se muerden El británico acaba como el más rápido del viernes, pero el neerlandés no hizo ni intento de batir su tiempo en la jornada de los libres

Como la calma antes de la tempestad, la primera jornada del último gran premio de la temporada 2021 de Fórmula 1 fue razonablemente tranquila. La primera sesión la firmó Max Verstappen; la segunda, Lewis Hamilton. El más rápido en global fue el británico y le llegó a endosar seis décimas a su gran rival, pero todo lo que sea repetir semejante diferencia el sábado será digno de estudio.

Y es que entre otros problemas endémicos que tiene este formato de gran premio es que los viernes no suelen dar datos reales para nada. Se puede vivir igual un fin de semana de carreras sin enterarse de lo que ha ocurrido en los libres porque habitualmente ningún piloto muestra su potencial. Por eso, en parte, se está introduciendo poco a poco el nuevo sistema de clasificaciones al sprint: los viernes ya hay una sesión que importa (la clasificación para la carrera del sábado) y tanto las estrategias de los equipos como el espectáculo para los fans varía notablemente.

Este viernes fue importante para los pilotos porque había novedades que ensayar. Aunque Abu Dabi nunca ha sido un trazado en el que sea mucho espectáculo, las variaciones que han implementado, como los peraltes en algunas zonas, la eliminación de dos chicanes y el nuevo asfalto, obligaban a todos los competidores a redescubrir la pista donde se va a decidir quién será el campeón del mundo de 2021. Este factor propició inesperados incidentes, como el golpe con el que Kimi Räikkönen destrozó el Alfa Romeo en los últimos segundos de acción del día. El finlandés, que se retira este domingo de la Fórmula 1, no fue el único: Valtteri Bottas, uno de los actores secundarios de la lucha por el título, también besó el muro con su neumático trasero derecho, mientras que Nicholas Latifi, con el Williams, se estampó de espaldas contra los muros.

Incidentes que, a buen seguro, se repetirán este sábado en la clasificación. Hamilton y Verstappen son conscientes de que la estadística les dicta que deben salir desde lo más arriba posible: de las doce carreras disputadas aquí, solo la que se adjudicó el propio Räikkönen con Lotus en 2012 se ganó desde más atrás del segundo puesto. Y él lo hizo desde el cuarto, que tampoco da mucho margen a la relajación. Posiblemente por eso en Mercedes hayan desestimado ponerle un nuevo motor al británico, como se rumoreaba en el paddock a lo largo de la mañana: mejor un segundo o un primero atados que un quinto o un sexto que les obligue a remontar.

¿Los Alpine van tan bien?

Quien vea la foto final de la jornada se encontrará con un elemento discordante en la zona alta de la tabla. No sorprende tanto ver a los Mercedes o a los Red Bull ahí arriba, pero sí a los Alpine.

Y es que Esteban Ocon dio el 'do' de pecho con el A521 y se situó en la segunda plaza. Nada hace pensar que esa posición sea tan real como para permitirle aspirar a un 'top 5' siquiera en la clasificación, pero compensando los condicionantes habituales (neumáticos, cargas de combustible, pruebas aerodinámicas…), es probable que ni él ni Fernando Alonso sufran tanto para pasar a la Q3 como en Jeddah una semana antes.

Fernando Alonso marcó dos sextos tiempos en sendos entrenamientos libres. El asturiano, al que le quitaron el tiempo de una vuelta por pasarse los límites de la pista que le podría haber aupado al 'top 3' sin duda, acabó el día razonablemente satisfecho. 'El Plan', que aparece literalmente en el alerón trasero de los Alpine este fin de semana, es claro: volver a puntuar y no dejar lugar a la sorpresa para un improbable 'sorpasso' de AlphaTauri en la quinta posición del Mundial de constructores.

Para Carlos Sainz, sin embargo, no fue un buen viernes. Ya le ocurrió en Arabia y se ha repetido en Abu Dabi: el balance del SF21 no está a su gusto y eso se nota. Marcó el noveno tiempo en las dos sesiones, pero no tuvo ni ritmo a una vuelta ni en las tandas largas. Los problemas de adaptación a este circuito le pueden costar caros, especialmente si Charles Leclerc y Lando Norris, sus objetivos en la última cita del año, confirman sus buenos datos en la clasificación.