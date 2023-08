Verstappen empieza la fiesta en casa

David Sánchez de Castro Madrid Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

La vuelta al trabajo de la Fórmula 1 ha dejado claro que no hay mucho margen a la sorpresa. Ni una clasificación con lluvia, ni unos ya no tan inesperados McLaren y sorpresivamente competitivos Williams, ni mucho menos el resto pudieron evitar que el de siempre, Max Verstappen, se llevase una pole más en su cuenta particular y se confirme como el gran favorito para ganar este domingo su novena carrera del año de manera consecutiva.

El agua parecía que iba a poner un poco de picante a la clasificación, y así fue al principio de la sesión, pero ni mucho menos al final. Fue una vibrante lucha por ver quiénes se quedaban eliminados, con algunas sorpresas incluidas como ver a Lewis Hamilton fuera del 'top 10' en una Q2 que casi acaba también con Carlos Sainz en la hoguera. El que brilló, hasta donde las limitaciones actuales que sostiene el Aston Martin le permitió, fue Fernando Alonso. Un quinto puesto de parrilla para cumplir con la constitucional costumbre de acabar en esa zona, si bien tendrá una oportunidad de oro para terminar más arriba si le acompaña la suerte y hasta cierto punto el rendimiento. Q1: La pista mojada pone en alerta a los pilotos Sin llegar a llover más de lo que lo había hecho por la mañana, la pista mojada condicionó el arranque de la clasificación para todos. No en vano, el más rápido de la Q1 fue un sorprendente Alex Albon que supo leer mejor las condiciones de la pista para evitar caer donde habitualmente lo hace. Los constantes cambios al frente de la tabla de tiempos dejaron claro que iba a ser una tanda solo apta para listos, lo que propició incluso luchas en pista como una entre Alonso y Hamilton que quedó en nada. Y también sustos, como un Leclerc que casi acaba fuera a las primeras de cambio, pero sin grandes sorpresas al final. Q2: Fallo de Hamilton Mientras Verstappen piaba por la radio de unos problemas que, como se vio luego, no aparecieron, los que sí tuvieron dificultades serias fueron los hombres de Mercedes. Tanto George Russell como, sobre todo, Hamilton, se notaron con dificultades para poner el monoplaza en rendimiento óptimo, hasta el punto de que conforme iban mejorando las condiciones de pista y se tanteaba la presencia ya de los neumáticos de seco, fue el heptacampeón el que se quedó fuera y saldrá este domingo desde una mediocre decimotercera posición. El que sí cruzó el corte, por poco, fue un Carlos Sainz que tampoco se vio del todo cómodo, algo que el viernes ya dejó entrever. Pese a hacerlo 'in extremis', el español logró pasar a la Q3 como también un Alonso que sí cumplió para Aston Martin, cosa que no hizo Stroll. Q3: Verstappen es insaciable Llevarse el mejor crono de la Q2 por medio segundo ya era toda una declaración de intenciones para un Verstappen que no tuvo piedad tampoco para los rivales. Uno de los que se autodescartó fue Charles Leclerc, por un accidente, mientras a Logan Sargeant le pasó lo propio e impidió que el gran sábado de Williams con sus dos pilotos en la Q3 acabase con buen sabor de boca. Así, en cuanto Verstappen marcó su vuelta quedó todo zanjado. Ni Russell ni Lando Norris pudieron acercarse al crono del neerlandés, ni mucho menos el resto. Alonso por momentos se vio tercero, pero finalmente fue superado incluso por un Albon que quiere dar la campanada este fin de semana y que será el primer enemigo que tendrá el asturiano para lograr volver al podio. Tras el de Aston Martin, Sainz buscará un 'top 5' con el que comenzar la segunda parte del Mundial en condiciones.