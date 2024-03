Sainz sonríe en una nueva jornada de gloria para Verstappen

Max Verstappen sumó su tercera pole en tres carreras disputadas en este 2024, pero esta vez hay un pequeño atisbo a la esperanza de que no se repita el mismo ganador. Y es que Carlos Sainz, pese a su convalecencia y a que la operación de apendicitis en Arabia le obligó a estar estas dos semanas de descanso, confirmó que está con ganas de 'liarla' este domingo.

El segundo puesto del español sabe mucho mejor cuando se tiene en cuenta estos factores, especialmente porque no solo se quedó a dos décimas de Verstappen, sino que además superó a un Sergio Pérez que se quejó amargamente de la degradación. No tendrá de rival a Fernando Alonso, que en el momento crítico de la Q3 tuvo una salida de pista y no pudo pasar de la 10ª posición. Mientras que el objetivo mínimo del piloto español de Ferrari será el podio, el de Aston Martin buscará puntuar como máximo.

Max Verstappen saldrá desde la pole. AFP

Q1: Sainz, primero de inicio

La progresiva mejoría de las condiciones de pista, especialmente de temperatura y cantidad de goma en el asfalto, hizo que, si bien al comienzo de la sesión fuesen los cronos más lentos que por la mañana en los libres, después fueron cayendo… aunque no por ello modificó mucho el 'statu quo'.

Así, fue Carlos Sainz el que marcó el tiempo más rápido, seguido por Sergio Pérez y Max Verstappen, que no asomó la 'patita' a después. Fernando Alonso, quinto constitucional, dejó bien claro que siguen siendo competitivos a una vuelta. Ellos salvaron los muebles, y no tuvieron problemas, no así la gente de Alpine, que está en el barro más lamentable: Ocon pinchó y casi se queda fuera, mientras que Gasly se hundió y no pasó el corte.

Eliminados cayeron Hulkenberg, Gasly, Ricciardo y Zhou, además del descartado Sargeant que ha tenido que dejar su coche a Albon porque en Williams no tenían dos chasis intactos.

Q2: Sainz repite

La fortaleza de Ferrari quedó patente en esta Q2, y aunque no era del todo significativo, sí dejó claro que esto no iba a ser un paseo de Verstappen. El más rápido de esta segunda tanda fue un Carlos Sainz que, aunque convaleciente, parece haberle cogido el gusto a este SF24.

Fue una segunda tanda en la que la mejoría de pista se estancó, pero con noticia: Lewis Hamilton cayó eliminado. El heptacampeón no parece haber comenzado con buen pie la que es su última temporada con Mercedes, y en las tres clasificaciones disputadas ha sido superado por George Russell. El '44' fue el primero de los coches que cayeron eliminados en esta Q2, junto a Albon, Bottas, Magnussen y Ocon.

Fernando Alonso, estable, pasó en una buena sexta plaza.

Fernando Alonso, con problemas en la Q3. AFP

Q3: Problemas de Alonso y gran 2º de Sainz

Una salida de pista de Fernando Alonso en el primer intento de la Q3 le descartó del todo. El asturiano se quedó con una escueta 10ª posición final. El asturiano no tuvo su mejor sábado, ni mucho menos, algo que por otro lado no cambió demasiado el guión sobre lo previsto.

Max Verstappen sumó otra pole, y van 35 en su cuenta particular, pese a su superioridad, no lo tendrá fácil en carrera. Y es que esta vez tendrá a un Carlos Sainz con ganas de reivindicarse. El madrileño se tuvo que conformar con el 2º tiempo de la sesión, lo que estando con una operación de apendicitis previa le da mayor valor. El español sacó lo mejor de sí para ponerse en primera fila de la parrilla, por delante de un Sergio Pérez que, previsiblemente, será su gran rival. Porque con 'Mad Max' pocos van a poder.