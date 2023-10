Sainz: «Hemos hecho todo perfecto»

Carlos Sainz estaba satisfecho después de haberse quedado a solo un puesto del podio del GP de Estados Unidos. El madrileño, al que esta vez primaron en las órdenes de equipo, salvó el resultado también porque la suya (a diferencia de la de su compañero) fue la estrategia acertada.

«Hemos sacado todo el provecho de la carrera, muy sólida y con muy buen ritmo. Nos hemos quedado a las puertas del podio, hemos hecho todo perfecto», resumía el madrileño, contento por cómo fue el domingo. Lo resumió en una frase: «Ha habido un par de vueltas que le he quitado un segundo a Norris, que me lo llegas a decir ayer y no me lo creo».

Tras la decepcionante sprint, esta vez le salió de cara todo. Incluso la estrategia, que a su compañero le destrozó. «Hicimos nuestros números y una o dos paradas estaban muy cerca, pero evidentemente no lo han estado», dejó caer. Nuevamente, el equipo Ferrari sale retratado en esta carrera.

Por su parte, Fernando Alonso sabe vender un discurso optimista si así lo requiere y tras consumar su abandono en Austin tiró de este guión. Y es que, aunque salió desde el 'pitlane' y abandonó por un problema en el suelo de su AMR23, para el asturiano estos 'Libres 0' para México le dieron buenas noticias.

«Ha sido una carrera súper, saliendo tan atrás y rodaba octavo, otra historia tras lo vivido antes, con mucho más ritmo en el coche, adelantando con facilidad en la zona media, llegando casi a Russell... Duele un poco más porque nos merecíamos los puntos, pero las carreras son así», se resignaba. Lo bueno de tener un fin de semana tirado a la basura es que peor no puede ir y, al menos, han podido obtener datos útiles.

«Hay que analizar todo porque hemos tenido un coche nuevo hoy, yo la versión antigua y Lance la nueva con otra preparación. Debemos ponerlo todo en la mesa y veremos las conclusiones que sacamos de cara a México. La carrera ha sido como unos libres 0 de cara a llegar a los primeros de México preparados», insistió, antes de tirar de lenguaje optimista: «éramos más competitivos y eso son buenas noticias».