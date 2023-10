Pole de Leclerc; ventaja para Sainz

Charles Leclerc sumó en México su segunda pole consecutiva después de que Ferrari diera la campanada en la Q3. Tras una clasificación dominada por Verstappen, el tricampeón del mundo se vio superado por los dos pilotos de rojo en la tanda definitiva, ya que también Carlos Sainz le mejoró. El madrileño tiene una oportunidad de oro, ya que su compañero tiene una pésima estadística: ha logrado 22 poles y de las 21 anteriores, ellas 18 han acabado sin victoria para él.

Las perspectivas con Fernando Alonso no eran nada buenas. El viernes no llegó a probar con los neumáticos blandos, por lo que parecía que iba a ser el sábado un momento idóneo para ver sus condiciones reales, y tras acabar entre los últimos en los terceros libres, en la clasificación no pasó de la decimotercera plaza. Y gracias a una sanción de un rival, si no hubiera finalizado el día en una insulsa decimocuarta posición.

Q1: Un útil trompo para Alonso

Las dudas en torno a Alonso quedaron claras cuando se le vio salir a pista con unos blandos nuevos, marcar una vuelta algo mediocre y volver a boxes para estrenar un nuevo juego para asegurarse su pase a la Q2… y al límite. La progresiva mejoría de las condiciones de pista hizo que los primeros minutos fuesen para garantizarse una vuelta y, al menos, evitar el tráfico que, como era previsible, se produjo en los últimos instantes.

Por ahorrarse esas presuntas vueltas de la basura al principio de la sesión, el torpe de la clasificación fue Lando Norris. El británico, uno de los firmes candidatos a podio, fue uno de los que se quedó fuera en un caótico final. Por esperar al final y no tener una vuelta de colchón, erró en su giro y saldrá penúltimo, solo superando a un Logan Sargeant al que le quitaron su única vuelta decente por pasarse los límites de pista.

Alonso propició que la sesión acabara antes de tiempo cuando cometió un trompo en la que parecía que iba a ser su vuelta buena. Por suerte para él, el incidente impidió que el resto que venía por detrás le pasase, por lo que Alonso cruzó a la Q2 sin mucho sufrimiento. Varios pilotos, como habían esperado al final para salir a pista, no respetaron la consecuente bandera amarilla, por lo que entre esto y la táctica de bloquear la salida de boxes que realizaron Verstappen, Russell y el propio Alonso, más de media parrilla acabó esta Q1 con investigaciones pendientes.

Los eliminados de esta tanda fueron Ocon, Magnussen, Stroll, Norris y Sargeant. El que no falló fue Verstappen, como no podría ser de otra manera.

Q2: Alonso, fuera; Sainz, dentro

No hubo grandes sorpresas en la Q2. Max Verstappen no fue el más rápido de manera sobrada porque su tiempo, sin necesidad de buscar el punto óptimo de la pista al final de la sesión, le permitió marcar el segundo tiempo, solo superado por Lewis Hamilton por media décima. En una tanda en la que no hubo fallos pero sí muchos sustos (Carlos Sainz tuvo una pasada de frenada que le costó algo de tiempo y, de hecho, pasó con el décimo tiempo), no hubo más suerte para Alonso y Aston Martin.

El asturiano marcó el decimocuarto tiempo después de una Q2 en la que ni siquiera se vio con ritmo para pasar a la definitiva Q3. Solo las investigaciones posteriores le hacían ser optimista acerca de una posible mejoría en la parrilla, no sin razón: Albon, que inicialmente había marcado el décimo crono, fue eliminado porque no había respetado los límites de pista. Eso le permitió adelantar un puesto al español, a falta de conocer el resto de decisiones pendientes. Eliminados cayeron Gasly, Hulkenberg, Alonso, Albon y Tsunoda.

El que sí pasó a la Q3 de nuevo fue Sainz, discreto pero sin destacar para mal, lo que confirma su asentado momento en la parrilla.

Q3: Ferrari se descubre

El primer intento de la Q3 dejó a todos sin palabras, porque nadie (o casi nadie) esperaba ver a Leclerc y a Sainz en lo más alto de la tabla de tiempos. Tapados durante todo el fin de semana, el monegasco y el español mejoraron notablemente con respecto a sus tiempos previos para superar al que parecía intocable Verstappen, lo que obligó al neerlandés a apretar los dientes para sumar una nueva pole que no logró.

Aunque ni Leclerc ni Sainz mejoraron su crono, tampoco lo hizo un Verstappen que verá dos manchas rojas delante de él y que tendrá al lado a un sorprendente Daniel Ricciardo que, con el AlphaTauri, fue capaz de superar una mediocre clasificación de Pérez.

Si los precedentes no fallan, una pole de Leclerc es sinónimo de victoria de cualquier otro. Y Sainz, al acecho, es consciente de ello.