Sainz, gran pole en Singapur

Carlos Sainz consiguió este sábado la pole en el Gran Premio de Singapur disputado en el circuito de Marina Bay, donde el piloto español de Ferrari tiene grandes posibilidades de victoria después de que Max Verstappen se quedara fuera de la Q3 y salga undécimo en la carrera de este domingo. El piloto madrileño logró su segunda pole consecutiva, tras lograrla también en el GP de Italia en Monza. Fernando Alonso se clasificó séptimo.

«Me he centrado en no cometer ningún error y hacer una vuelta limpia y lo he conseguido. Tenemos un buen coche a una vuelta y en estos vértices cortos nuestro monoplaza se porta muy bien. En ritmo de carrera pagamos el precio, pero estamos progresando», se contratuló Sainz tras su gran pole.

Carlos Sainz saldrá primero en el circuito asiático por delante de George Russell (Mercedes) y de su compañero de equipo Charles Leclerc y, dado que el Marina Bay es un trazado con pocas opciones para adelantar, las posibilidades de que el madrileño gane la carrera han aumentado considerablemente. Y mucho más, con Verstappen tan lejos de los primeros puestos.