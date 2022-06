Bakú, un lugar perfecto para recuperar el orgullo

El Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 está considerado como una continuación de la ronda europea, aunque, en sentido estricto, hay ciertas dudas de que deba incluirse en el Viejo Continente. Bajo el oscuro velo del blanqueamiento de un régimen cuasidictatorial, las calles de la capital, Bakú, albergan un clásico moderno que a los pilotos y a los aficionados siempre ha dejado grandes carreras.

Hasta la llegada de Arabia Saudí al calendario, la cita azerí se congratulaba de ser la que tenía el circuito urbano más rápido. Velocidades por encima de 350 km/h se alcanzaron en un trazado que cuenta con dos partes bien diferenciadas: una zona de polígono industrial que no se diferenciaría de cualquier circuito random de los que pueblan otras competiciones como la Fórmula E o trazados ya en desuso como el Valencia Street Circuit; y un paso por el casco viejo de la capital del país, con una espectacular muralla del siglo XIII donde los pilotos tienen que jugarse el tipo para no acabar contra el muro.

En el pasado, numerosos pilotos saben lo que es quedarse fuera de carrera por un quítame allá esa esquina, una pasada de frenada o un ilógico intento de rebasamiento como el que protagonizaron Sebastian Vettel y Lewis Hamilton unos años atrás y que acabó con un golpe del primero sobre el segundo. Bakú es también un lugar perfecto para los resurgimientos, como demostró Fernando Alonso en 2021.

No hay mal que cien años dure ni mala racha deportiva que no se frene en algún punto. Para Fernando Alonso, el difícil comienzo de su temporada de regreso a la Fórmula 1 vivió un punto de inflexión en su llegada a Bakú. Una espectacular salida y una carrera más que fiable le permitieron la que, hasta ese momento, fue su mejor posición en carrera hasta unas cuantas citas después, un sexto puesto que ahora mismo firmaría a ojos cerrados.

Para el asturiano este es un circuito que le puede venir muy bien. Como ya pasó en Mónaco, la anterior cita, los circuitos urbanos son donde las manos del piloto cuentan más que el coche, si bien la carencia de potencia del Alpine A522 se notará en las largas rectas (incluidas las dos zonas de DRS). Esta es solo una de las diferencias en un trazado que, como recordaba Alonso en la previa, permite ver espectáculo.

«Es muy posible adelantar»

«Bakú es una pista donde es muy posible adelantar. En mis últimas tres carreras allí he logrado ganar un buen número de posiciones durante la carrera, por lo que es muy diferente a Mónaco en ese aspecto. Tiene una mezcla de curvas de alta y baja velocidad y una recta muy larga, así que en cuanto a la configuración debes prepárate para esto. Será interesante ver cómo los coches de 2022 se comportan en este circuito. Además, los sábados no necesariamente deciden tu carrera, y un coche de seguridad puede cambiar completamente el orden», advierte el bicampeón del mundo español. Alonso, a apenas veinte días de cumplir 41 años, tiene ante sí el reto de seguir sumando. Por primera vez este año ha encadenado dos carreras consecutivas entre los diez primeros y en un fin de semana en el que puede convertirse en el tercer piloto histórico con más puntos de la historia.

Mientras, por delante -salvo casi un milagro no estará Alonso en esas condiciones- hay mucho por decidir. La victoria de Sergio Pérez en Mónaco dejó claro que Red Bull va a aprovechar todas las oportunidades que Ferrari le deje, bien sea por una pésima decisión estratégica, bien por los problemas propios de cualquier piloto, como un accidente o una avería. Charles Leclerc se quedó fuera del podio en su casa, confirmando un año más que sigue gafado ante sus vecinos, y llega a Bakú con ansia de revancha. Max Verstappen le recortó más puntos, pero el de la Scuderia sabe que le puede meter mano. No en vano, para el neerlandés este es un circuito de infausto recuerdo, ya que en 2021 un reventón de una rueda le dejó fuera de carrera.

En esa lucha de titanes quiere sacar premio Carlos Sainz, al que los circuitos urbanos se le dan de maravilla, y que tiene como reto no solo lograr su ansiada primera victoria en Fórmula 1, sino acallar las crecientes voces que le colocan como un escudero menor al lado de su compañero. El dato juega en su contra, pero puede servirle tanto de acicate motivador como de losa si no lo gestiona bien: es el único de los cuatro de arriba (Ferrari y Red Bull) que no ha logrado ninguna victoria. Y no tiene margen para despistarse. En un circuito así, los Mercedes, que parecen haber recuperado el pulso ligeramente, pueden ser una clara alternativa. ¿Seguirá la racha de George Russell entre los cinco mejores o dará un golpe en la mesa un Lewis Hamilton necesitado del chute de adrenalina que da el podio?