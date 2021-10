Alonso vuelve al escenario de una de sus grandes obras

Para un piloto de la talla de Fernando Alonso es complicado recordar todas y cada una de las carreras que ha disputado. Este fin de semana vuelve a Imola, un trazado marcado por legendarias carreras y trágicos sucesos como la muerte de Ayrton Senna (y Roland Ratzenberger, recordado precisamente por morir en el mismo fin de semana). Entre las primeras, en la mente de todos los españoles (quizá los más jóvenes no), está la cita de 2005.

Por entonces no se llamaba como es este caso, sino simplemente GP de San Marino. Fernando Alonso era un piloto firme candidato a proclamarse campeón del mundo por primera vez, las audiencias televisivas en España no bajaban de las seis cifras cada fin de semana y el único heptacampeón de la historia era Michael Schumacher. Aquel 24 de abril de hace 16 años se fraguó una de las grandes líneas de la historia del automovilismo, quizá más por lo que significó después que en ese mismo instante. La defensa de Fernando Alonso para sostener al 'kaiser', impotente para adelantarle en el estrecho y sinuoso trazado de Imola, pasó a la historia.

Hoy todo es muy distinto. Aquella defensa sería imposible por obra y gracia del DRS, y ni Renault (hoy Alpine) ni Ferrari están en condiciones de luchar por la victoria. Michael Schumacher está postrado en una cama y es su hijo quien defiende su estirpe en la parrilla, mientras que el propio Alonso compite en su segunda carrera tras su vuelta.

Las sensaciones que dejó Alpine en Baréin no invitan al excesivo optimismo. Mal rendimiento a una vuelta (minimizado por una clasificación estelar del español) y en tandas largas, aunque fue al final un absurdo envoltorio de bocadillo lo que mandó a abandonar al español, poco más hubiera logrado de haber seguido. Las evoluciones adelantadas que han prometido para esta carrera pretenden mejorar el rendimiento del equipo, toda vez que aún habrá que comprobar si se pueden calificar como 'mejoras' o 'peoras'.

Las mayores esperanzas del equipo francés para este fin de semana son las bajas temperaturas previstas en el Autodromo Enzo e Dino Ferrari. El comportamiento del motor Renault, sobre el que Alonso tiene puestas muchas esperanzas, no fue el esperado y los problemas de frenos y baterías se debieron, en parte, a un sobrecalentamiento inesperado antes incluso de ese envoltorio que le hizo abandonar. Imola será un lugar perfecto para la redención, y también para vivir otro duelo por la victoria entre los dos firmes candidatos al título.

Verstappen vs. Hamilton, segundo asalto

En Baréin se vio a las claras que este año Mercedes va a sudar para mantener el dominio. Max Verstappen perdió la carrera por los polémicos límites de la pista, y Lewis Hamilton admitió después estar más aliviado que contento por empezar el año ganando, algo que no había ocurrido en los años anteriores y que a la postre no le supuso mayor contratiempo.

El notable salto que ha dado Red Bull merced a una mejor adaptación al mínimo cambio normativo en cuanto a la aerodinámica es su principal argumento. Verstappen se encuentra en su mejor momento de madurez, con la agresividad justa con respecto a años anteriores y una mayor concentración en lo que debe hacer. ¿O alguien piensa que hace un par de temporadas hubiera devuelto la posición a Hamilton como hizo en la primera carrera de este año?

Lo mejor que puede pasar para el espectáculo y para el propio deporte en sí es que se vuelva a vivir una lucha intensa entre los dos pilotos más en forma de la parrilla. El control que ha mantenido Mercedes en los últimos años ha convertido a la Fórmula 1 en una competición demasiado previsible, por lo que el añadido de la escuadra de las bebidas energéticas es toda una bendición. Además, permite que esa zona media pelear por alcanzarles.

Carlos Sainz está en ese lugar. El madrileño no arriesgó lo más mínimo en Baréin y en esta carrera sabe que debe dar un paso adelante para confirmar que no solo está a la altura de Leclerc, sino que puede batirle. Será su primera carrera como piloto Ferrari en un circuito italiano, por lo que no puede permitirse un error. Habrá muchas miradas puestas en él.