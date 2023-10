Fernando Alonso cae a los infiernos: saldrá 17º

Ver el hundimiento de Aston Martin desde el verano es casi un espectáculo. En un momento en el que el cine de catástrofes está de cierta capa caída, el que parecía ser la alternativa a Red Bull a principios de año se ha ido diluyendo como un hielo en el sol de Austin (Texas). La peor clasificación del año, de largo, confirma no solo que las evoluciones que iban a darles un salto adelante son unas 'peoras' de manual, sino que además ni siquiera esta vez el que siempre cumple pudo estar ahí.

Fue una clasificación compleja para Fernando Alonso, toda vez que en los libres previos tuvo un susto serio con los frenos. Tanto en su coche como en el de Lance Stroll se vieron llamas salir del buje de las ruedas delanteras izquierdas, pero finalmente pudieron completar la sesión. No fue sencillo, ni fue bien: por primera vez este año, Alonso no cruzó ni siquiera de la Q1, con lo que se acabó su pleno de 'top 10' en parrilla. Saldrá en una paupérrima 17ª posición.

Dieciséis puestos por delante, en la pole, estará un Charles Leclerc que estuvo brillante y partirá por delante de Norris y Hamilton, con Sainz 4º y Verstappen 6º. Al campeón del mundo le quitaron la que iba a ser su 11ª pole de la temporada por los límites de pista.

Q1: Debacle de Aston Martin

La progresiva mejoría de las condiciones de la pista hizo que no fuera hasta el final cuando se vieran las vueltas óptimas de todos los pilotos. Nadie se la quería jugar, por lo que muchos partieron desde el inicio con neumáticos competitivos (blandos nuevos) para intentar atar un crono decente y cubrirse ante un eventual susto al final.

Verstappen, por ejemplo, no marcó su mejor tiempo hasta que restaba poco menos de un minuto, y aún así no fue el mejor de la sesión, ya que ese fue para Hamilton por solo 19 milésimas sobre Norris. Fernando Alonso también se la jugó en una última vuelta que pudo completar porque cruzó la meta cuando restaba solo 1 segundo… y no fue suficiente.

En un fin de semana en el que Aston Martin pretendía salvar los muebles firmaron la peor clasificación del año, con sus dos pilotos eliminados en esta Q1. Fernando Alonso, que hasta ahora era el único piloto que había llegado a la Q3 en todas las carreras, se quedó a 55 milésimas del mínimo exigible y saldrá 17º, dos posiciones por delante de su compañero Lance Stroll. Aston Martin es un barco que hace aguas por todas partes y este final de año se está haciendo eterno.

Alonso y Stroll acompañaron como eliminados en esta Q1 a Hulkenberg (al que le quitaron la vuelta por límites de pista), Albon y el local Sargeant, que le regaló a su público un glorioso último tiempo.

Q2: Verstappen no es el primero

La pelea por ver quién pasaba a la Q3 se hizo más emocionante sabiendo que el puesto de Fernando Alonso estaba en el aire. Así, varios pilotos tuvieron sustos, como un Lando Norris al que la eliminación de una vuelta le hizo jugársela a la última, o un Sergio Pérez que pasó a la Q3 con un ajustadísimo 10º tiempo, mientras su compañero se quedaba a solo 4 milésimas de ser primero. Ese honor de esta Q2 le quedó para Leclerc.

Carlos Sainz se quedó fuera del 'top 3', justo en una carta plaza que le confirmó como una alternativa al triunvirato de Leclerc, Verstappen y Hamilton. Pocas sorpresas en este corte, más allá de la presencia de los dos Alpine en Q3, ya que los eliminados fueron Tsunoda, Zhou, Bottas, Magnussen y un Ricciardo que en su regreso a la parrilla tras perderse varios GPs no estuvo demasiado brillante.

Q3: Verstappen se queda sin pole

El primer intento de pole dejó a Charles Leclerc como el más rápido. El ritmo del monegasco en esta clasificación, que ya había sido muy rápido en la Q2, dejó no solo sin palabras a un Max Verstappen que se quedó a más de dos décimas, sino también a un Lewis Hamilton que se quedó a media décima.

La lucha por la pole fue inesperadamente intensa, ya que Verstappen tuvo que salir a su segundo intento apretando los dientes. De hecho, fue tan emocionante que se decidió por los límites de pista. Max Verstappen había marcado un crono suficiente para batir a Charles Leclerc, pero le quitaron el tiempo por límites de la pista en la curva 19, por lo que será el monegasco quien salga primero el domingo, por delante de un Norris que buscará (por fin) su primera victoria y un Lewis Hamilton que es el piloto que más veces ha ganado aquí. Verstappen ni siquiera saldrá en segunda fila, sino en tercera, ya que marcó el 6º crono. Carlos Sainz, pole en 2022, saldrá 4º.