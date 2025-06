Piastri y Norris arrasan en Montmeló y Alonso suma sus primeros puntos del año

David Sánchez de Castro Domingo, 1 de junio 2025, 13:42 | Actualizado 16:40h. Comenta Compartir

Oscar Piastri asumió su rol de líder con una colosal victoria en Montmeló, de principio a fin y sin paliativos, tras imponerse a Lando Norris y a un Charles Leclerc que se llevó su podio después de dejar en la cuneta -casi literalmente- a un Max Verstappen que, sin querer, fue protagonista de los primeros puntos de Fernando Alonso este año.

Porque sí, a la novena carrera del año, Alonso por fin sumó. Fue 9º en una cita en la que peleó con uñas y dientes como el único Aston Martin en pista después de que una lesión de Lance Stroll -o así lo dijeron oficialmente, aunque la bronca en boxes a sus mecánicos también serviría de excusa- le dejaran sin correr. El desahogo que supuso para el asturiano le puede dar alas para el resto de la temporada. Carlos Sainz, penúltimo, puede dar gracias de que por fin salió de Montmeló en su peor fin de semana de la temporada.

Oscar Piastri fue el más listo de la arrancada de este Gran Premio de España. El australiano se centró en escaparse en los primeros metros, mientras Max Verstappen y Lando Norris pugnaban antes de la primera curva para resistir el segundo puesto. El resultado es fácil de prever: el tetracampeón se quitó de encima al británico de McLaren. Por detrás, Hamilton y Russell se zurraban por ver quién podía engancharse al 'top 3'.

Mucho más intensa fue la lucha entre Alonso, que partía 10º, y un Nico Hulkenberg que salió hipermotivado. No es casual que en la primera vuelta hubiera ganado ya cinco posiciones y se viera peleando con el asturiano por el último puesto que daba honor a un punto. Una lucha que, sin contexto, podría recordar a aquel 'meme' de las dos ratas peleando por un churro, pero que ahora mismo es un deseado churro tanto para Alonso como para un Hulkenberg que, en primera instancia, se lo llevó. Al menos ellos se libraron de toques e incidentes serios -pese a que Lawson, cuya fijación empieza a ser sospechosa,s e rozó con el asturiano-, algo que no pudo evitar Carlos Sainz, al que le tuvieron que cambiar el alerón.

La alta, y previsible, degradación de los neumáticos aquí pasó factura a los que intentaron una parada de inicio. Uno de ellos fue el propio Alonso, cuya lucha con Hulkenberg le pasó factura y que incluso protagonizó una salida de pista en la curva Seat, la sexta del trazado, que le hizo perder aún más tiempo y dos posiciones.

Verstappen mueve el avispero

Tras las primeras paradas, Alonso se vio en una posición que no esperaba: último. Así que le tocó apretar los dientes, después de que de nuevo viera cómo las cartas no le eran propicias. Con los neumáticos medios ya calzados, el español se quejó por radio del «ridículo» rendimiento del motor eléctrico -ya tuvo una avería similar en Mónaco-, lo que sin embargo no le impidió protagonizar una de las imágenes de la carrera: un adelantamiento doble a Colapinto, primero, y a Sainz, justo después, para intentar remontar hasta el top 10, a la espera de que pasara algo arriba.

Los estrategas fueron los protagonistas de la lucha por la victoria. Tanto Piastri como Norris pararon después de un Max Verstappen que, más listo que ellos, apostó por adelantar nueve vueltas su parada y hacer un segundo relevo con neumáticos blandos. El reto era mantener esos neumáticos con rendimiento y, sobre todo, intentar no ceder mucho arriba hasta hacer su segunda parada. Fue un órdago de aúpa, ya que se vio forzado a hacer un último 'stint' con ruedas mucho más gastadas frente a sus rivales, tanto los McLaren de delante, como los Ferrari que iban por detrás.

La estrategia de Red Bull obligó a que los demás se movieran. A falta de poco más de 20 vueltas para el final, en McLaren se dieron cuenta de que el riesgo de perder la carrera era muy evidente, ya que muy pocos equipos saben manejarse mejor que Red Bull en estas circunstancias. El pánico, de hecho, empezó a cundir en el box de los de Woking cuando Verstappen hizo una tercera parada para hacer las últimas vueltas con blandos nuevos. Reaccionaron a tiempo: primero le cubrió Norris y, después, Piastri, con lo que las posiciones de podio se jugarían en pista a la postre.

Mientras, por detrás, Alonso seguía con sus cuitas, aprovechándose de las luchas ajenas para seguir acercándose al ansiado primer punto del año. Gracias a Alex Albon, que se pasó de optimista en su lucha con Lawson por el 10º puesto, Alonso ganó una posición hasta el 11º que le hizo llegar a la recta final de la carrera con opciones de puntos. El anglobritánico de Williams se vio obligado a abandonar después de romper su segundo alerón del día.

Rompe otro motor Mercedes

A falta de diez vueltas para el final, giro de guión en forma de rotura de motor. Como ocurrió en Mónaco con Fernando Alonso, pero aquí con bastante más lógica, fue uno suministrado por Mercedes y, de hecho, en el propio equipo alemán el que dijo basta. La víctima fue Antonelli, que vio cómo su coche humeaba mientras le mandaba directo a la grava para convertirse en el segundo abandono de la carrera.

El consecuente coche de seguridad forzó a todos a replantear sus estrategias, lo que jugó a favor de McLaren. Piastri y Norris hicieron una nueva entrada en boxes para montar neumáticos blandos nuevos hasta el final, mientras que Verstappen, ya con todas usadas, tuvo que montar duros. Adiós a la posibilidad de ataque final y, de hecho, con la reanudación adiós al podio. Leclerc atacó sin piedad al tetracampeón que, tras salvar un accidente en la última curva del circuito, se vio forzado a irse fuera de pista… y ahí se encendió. Ya enfadado por verse con ruedas duras, que no rinden igual, y por quedarse sin opciones por ese susto en su lucha con Leclerc, Verstappen se desquició por defender posición hasta el punto de chocarse con Russell. Los comisarios tomaron nota, como no podía ser de otra manera.

Paralelamente, y consciente de lo que estaba pasando, Fernando Alonso se quitó de encima a Bortoleto, su representado. A falta de una vuelta, el asturiano estaba en posición de puntos por primera vez desde la salida, 10º, pero recibió un regalo inesperado: la sanción de 10 segundos a Verstappen. Mientras Piastri, Norris y Leclerc se encaminaban a completar el podio, al neerlandés le metieron un castigo que le mandó al final de la zona de puntos, con Alonso entre los beneficiados. Nunca un 9º puesto supo tan bien al asturiano.

