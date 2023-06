Alonso deja una gran lucha con Hamilton, pero Verstappen sigue lejos

David Sánchez de Castro Madrid Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Por pelear no será. Fernando Alonso sumó un nuevo podio al acabar segundo en un GP de Canadá en que ganó un Max Verstappen que incluso se permitió el lujo de reírse en uno de los pocos errores que cometió en la carrera al final de la misma. El neerlandés no dejó hueco para que sus rivales, que protagonizaron una gran lucha hasta los metros finales. Lewis Hamilton no permitió que su viejo rival se relajara ni un segundo, especialmente porque sufrió un problema con los frenos en la segunda parte de la carrera. Al final, Alonso sumó su sexto podio en ocho carreras y sigue con el mismo objetivo: dar un paso más y alcanzar la 33.

Y eso que no fue la mejor salida de Alonso, ni mucho menos. El asturiano aspiraba a pelearle a Verstappen el primer puesto en los metros iniciales de la carrera, pero por detrás se vio arrasado por un adversario clásico antaño. Y es que, como se preveía después de lo visto en España, estos Mercedes van. Lewis Hamilton tardó apenas unos metros en quitarle el segundo puesto al asturiano, que enseguida se vio obligado a cambiar el objetivo a sostener el podio, ya que el heptacampeón mostró un ritmo demoledor desde los primeros momentos de la carrera. Fue necesario desplegar la versión más estratega de Alonso, tanto por su parte como la de su equipo, porque por detrás George Russell con el otro Mercedes también ponía en riesgo esa tercera posición. Fue necesario asumir más riesgos, con algún roce con el muro incluido. Ni siquiera tuvo de su lado el primer coche de seguridad virtual, ya que el Williams de Logan Sargeant se quedó tirado pero no lo suficiente como para que diera tiempo a entrar en boxes para montar neumáticos duros y tirar hacia el final. Tampoco era una estrategia óptima, visto lo que iba a pasar luego. Y es que Russell provocó la salida del coche de seguridad real. El británico estaba luchando por cazar a Alonso, pero los muros del Gilles Villeneuve no perdonan y en cuanto perdió la trasera de su monoplaza se fue directo hacia el abandono. Con la suspensión maltrecha y una rueda casi descolgada, el compañero de Hamilton que volvió a complicarle la vida a Alonso en boxes. El pique arranca en boxes Después de lo visto en la salida, Alonso tenía entre ceja y ceja pasar al que fue su compañero en 2007. Lo intentó en boxes, cuando en Mercedes fueron más lentos de lo previsto con Hamilton y este salió más tarde, justo cuando Alonso venía por la misma calle. Aunque el asturiano frenó claramente, la FIA consideró que lo que parecía una evidente salida insegura se quedó en nada. Así que Alonso, consciente de que tenía que pelearle la segunda posición a Hamilton en pista, hizo lo que mejor sabe hacer: cocinar el adelantamiento. Puso el modo ataque en el Aston Martin y empezó a recortarle tiempo a su viejo rival para, a la postre, recuperar la segunda posición que tenía en la parrilla de salida. Las condiciones de los neumáticos empezaron a tomar protagonismo en ese momento, pero Alonso decidió que era su momento. En apenas dos vueltas se tomó venganza. En cuanto el Aston Martin pasó al Mercedes, empezó la reconquista por parte del británico, toda vez que Verstappen solo se tuvo que dedicar a contemporizar. Una carrera para tirar y poco más, salvo que tuviera algún fallo. Superado el segundo tercio de la carrera, tanto Hamilton como Alonso intentaron enseñarse los dientes en boxes. Primero fue Mercedes quien llamó a su piloto, al que pusieron neumáticos medios, y después Aston Martin quien hizo lo propio, pero con duros porque a Alonso no le quedaban de los amarillos nuevos. Pese a ello, el ovetense no dejó que la presión de Hamilton le hiciese mella. Todo lo contrario: apretó los dientes y empezó a pensar cómo podía no solo defenderse de Hamilton, sino cómo adelantar a Verstappen. Mientras por delante se medían las distancias entre ellos, con un Hamilton recortando pulgada a pulgada, la estrategia de Ferrari les dio réditos. Quizá haya que pedir un deseo, porque desde el muro acertaron los de rojo, aunque en este caso con Carlos Sainz como escudero. «Sainz no te va a atacar», le dijeron a Leclerc, lo que a la postre fue real y, visto lo visto, suficiente. Los mensajes por radio de Alonso dejaron bien claro que tenía todo controlado y que, salvo fallo de los rivales, él no iba a rendirse. «Quiero ganar esta carrera», advirtió en la radio cuando le dijeron que notaban sobrecalentamiento, así que comenzó una estrategia de 'lift and coast', o lo que traducido a román paladino es que debía levantar un poco el pie para que esos frenos se enfriaran. Hamilton llegó a ponerse a 1,4 segundos, pero en cuanto se normalizaron esas temperaturas y Alonso pudo apretar. «Dejádmelo a mi», dijo en un tono épico que le sirvió para defender el segundo puesto. La 33 no llegó, pero se acercó. Verstappen, por su parte, sigue en su mundo. Con 41 victorias iguala las logradas del legendario Ayrton Senna, y salvo sorpresa le va a superar ya en la siguiente cita, un GP de Austria en el que volverá el formato sprint. Más oportunidades para todos.