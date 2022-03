Leclerc y Sainz confirman el cambio de ciclo en la Fórmula 1

Carlos Sainz quiere más: «Tengo deberes para la siguiente carrera»

Carlos Sainz estaba contento por la labor del equipo Ferrari, pero aún no lo suficiente como para sentirse satisfecho al 100%. Después de un fin de semana complicado en Baréin, el madrileño se mostró ligeramente autocrítico.

«Antes de nada, enhorabuena a Charles y enhorabuena a Ferrari, estamos de vuelta como Dios manda. Es donde deberíamos haber estado los últimos dos años, pero este trabajo duro está dando sus frutos», presumió un Sainz consciente de esa vieja ley no escrita de que 'corres para Ferrari, ganas para Ferrari'. «Para mí ha sido un fin de semana complicado, no voy a mentir, no tenía ritmo. Pero he podido aguantar y conseguir este doblete para el equipo. Obviamente, tengo deberes para la siguiente carrera», admitía después.

Sin restarse méritos, Sainz explicó que se sentía algo apenado por lo ocurrido con Verstappen, con quien tuvo una gran pelea. «En la resalida tenía una buena oportunidad porque he arrancado muy bien detrás de Max, pero se ha defendido bien. Luego he visto que se iluminaban las luces en la parte trasera de su coche -indica que el coche agota su potencia eléctrica- y he pensado que era mi oportunidad y he ido a por ello», analizó. «Ha sido desafortunado por su parte, porque ha conducido lo suficientemente bien para conseguir el segundo lugar, pero he podido adelantarle, él se ha tenido que retirar y así son las cosas. Es bueno para Ferrari», zanjó al respecto con una sonrisa en la boca.

Por su parte, Fernando Alonso no tuvo el comienzo de temporada deseado. «Entrar en los puntos siempre es el objetivo en cualquier carrera, pero lo hemos conseguido no sin dificultades porque tuvimos mucha degradación y no teníamos ritmo en alguna parte de la prueba», admitía el asturiano. Especialmente complicado fue la primera parte de la carrera, como demuestra que saliera octavo y se viera duodécimo por la dificultad para encontrar ritmo y rendimiento. «La lucha de la primera tanda fue la guillotina para nosotros pero entrar en los puntos era el objetivo», insistió al respecto.