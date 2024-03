Carlos Sainz aprieta los dientes en Australia y buscará la pole

La primera jornada de entrenamientos del GP de Australia dejó a Charles Leclerc como el más rápido, con Max Verstappen segundo a casi cuatro décimas y Carlos Sainz a poco más de estas. En el caso del español tiene un mérito más que razonable, ya que aún no se encuentra al 100% después de la operación de apendicitis que le dejó sin disputar el GP de Arabia Saudí. Prueba de ello es la conversación, captada por las cámaras de la retransmisión oficial, en el box de Ferrari: el madrileño, quitándose el casco, le responde con un elocuente «me molesta» a la pregunta de su ilustre padre sobre si se encuentra bien.

«Estoy contento por haber completado la jornada sin problemas. Obviamente, bastante cansado después de haber pasado dos semanas en cama recuperándome, pero lo importante es que he podido hacer toda la sesión sin ningún dolor. Toca recuperar bien, y mañana intentar ir a por esa pole que parece estar al alcance de la mano viendo lo bien que ha ido Charles», se esperanzaba Sainz. Y es que parece, solo parece, que Ferrari está ahí.

La realidad es demoledora. En este Viernes de Dolores, y aunque sigue siendo favoritísimo absoluto, Max Verstappen no pudo completar el ensayo de carrera o la simulación de clasificación de la manera más cómoda posible. Esperaba estar arriba del todo pero bien por varias salidas de pista, una constante en toda la jornada, bien por el intenso tráfico que se topó en el sinuoso y atractivo trazado 'aussie', el neerlandés que ha conquistado las últimas 9 carreras de Fórmula 1 disputadas y va a por la décima no salió del todo satisfecho. Aunque es más por una voracidad insaciable, Verstappen no sonreía tanto como en otras sesiones.

La posibilidad de que haya incidentes serios durante la clasificación o la carrera abre la posibilidad de que se cuele un 'Joker' en la baraja que pueda cambiar la situación sobre el tapete. Prueba de ello es el fuerte accidente que tuvo Alex Albon con el Williams en los primeros libres y que ha mostrado al mundo entero las carencias del histórico equipo. El anglotailandés no disputó los segundos libres porque sus mecánicos se pusieron manos a la obra para intentar reparar su coche dañado, ya que no cuentan con un chasis de recambio. Si para la clasificación no lo tienen listo, han advertido de que hay una seria posibilidad de que Albon se suba al coche de su compañero, el estadounidense Logan Sargeant, que se quedaría sin correr. Las finanzas de Williams, desde hace tiempo muy tocadas, no permiten grandes dispendios, ni mucho menos.

Alonso, con sensaciones encontradas

Hay que bajar a esa habitual, constitucional y casi vertebral quinta posición para comprobar que, pese a todos los incidentes, salidas de pista y sustos que hubo durante las dos sesiones de libres del viernes, Fernando Alonso estaba ahí. El asturiano sigue demostrando que el Aston Martin AMR24 es un gran coche a una vuelta, si bien es en el ritmo de carrera donde tiene su gran hándicap.

Sin embargo, la gestión de los eventuales problemas puede acabar con ese problema. Y es que si algo ha quedado demostrado en esta primera jornada de trabajo, es que nadie va a estar libre para ir cómodo en carrera. «Siempre es complicado aquí en Albert Park: las gomas de la pista se endurecen bastante y el agarre cambia. Eso me llevó a pasar por la grava en la curva 10 durante la FP1, por lo que tuvimos que cambiar el suelo durante la sesión», ejemplificaba un Alonso que también llevará algunas piezas retocadas, como el alerón delantero. La gestión de unas ruedas que, de nuevo, serán críticas y la cercanía de los muros obligará a todos a estar más que concentrados. En este sentido, la fortaleza mental de Alonso puede ser el caramelo que necesitan en Aston Martin para quitarse de encima el agridulce sabor de boca que les dejó las citas iniciales de la temporada.