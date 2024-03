Una apendicitis deja a Carlos Sainz sin correr en Arabia Saudí

El GP de Arabia Saudí contará con un español y no dos en la parrilla, después de que Ferrari confirmase la baja por enfermedad de Carlos Sainz. El madrileño, que llevaba días aquejado de dolores abdominales y fiebre, sufre apendicitis, por lo que tendrá que pasar por el quirófano y, por ende, causar baja en la segunda cita del campeonato del mundo.

Instantes antes de la disputa de los terceros entrenamientos libres en el circuito de Yeda, Ferrari ha emitido un escueto comunicado en sus redes sociales e informado a los periodistas que cubren el Mundial para confirmar lo que, entre rumores, ya se insinuaba el jueves. Sainz admitió públicamente que no se encontraba nada bien y que, por eso, no había podido cumplir con el desempeño que se esperaba en la jornada de ensayos.

«Carlos Sainz ha sido diagnosticado con apendicitis y requerirá cirugía. Desde los terceros libres y durante el resto de este fin de semana, será sustituido por el piloto reserva Oliver Bearman. Por lo tanto, Oliver no participará en esta ronda del campeonato de F2. La familia Ferrari le desea a Carlos una pronta recuperación», han escrito desde el departamento de comunicación de la Scuderia.

Aunque no es una cirugía seria, Sainz tendrá que tomarse unos días de baja. Esta llega en un momento clave de la temporada, ya que los equipos están muy atentos al rendimiento de los pilotos potencialmente fichables, como es el caso del madrileño que, a día de hoy, no tiene asiento para 2025. Después del podio en Baréin, Sainz llegaba a Yeda con notables esperanzas de alcanzar la cona alta de la tabla de nuevo y pelear, al menos y con permiso de los Red Bull, por repetir el resultado. Finalmente, no podrá ser así.

Esta será la segunda vez que Sainz no disputa una clasificación de un Gran Premio por cuestiones médicas, si bien aquella vez se debió al fuerte accidente que sufrió en los terceros libres del GP de Rusia de 2015 cuando aún militaba en Toro Rosso (actual Visa App Cash RB Team). Sin embargo, sí pudo disputar la carrera aunque no la completó por un problema mecánico. Esta vez, ni eso.

Todo apunta a que esta será una baja circunstancial y que Sainz estará totalmente recuperado para la siguiente cita del campeonato, el Gran Premio de Australia, que se disputará el 24 de marzo.

Oliver Bearman, el sustituto de Sainz

El papel de ejercer de escudero (porque no le va a quedar otro remedio) de Charles Leclerc en el GP de Arabia Saudí será para el joven Oliver 'Ollie' Bearman. Con apenas 18 años (cumple 19 en mayo), Ferrari le ha acogido en su Drivers Academy con la esperanza de pulir sus virtudes y llevarle a lo más alto. Ya ha disputado algunos entrenamientos libres, aunque con el 'hierro' del Haas de 2023 y también ha disputado sesiones de ensayos con Ferrari, pero ahora tendrá que demostrar lo que de verdad vale.

En su primera temporada en la F2, la teórica puerta final para llegar a la Fórmula 1, Bearman demostró que tiene manos pero también algunas desconexiones mentales que le privaron de lograr un éxito mayor. Su punto álgido fue el doblete en Bakú, donde ganó las dos carreras del fin de semana, además de ganar las carreras largas de Barcelona y Monza. Sin embargo, su irregularidad durante todo el año pesó mucho más y acabó claudicando hasta la 6ª posición final en una campaña que ganó Theo Pourchaire, otra de las jóvenes joyas del futuro que apuntan a la Fórmula 1 más pronto que tarde.