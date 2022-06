Alonso vuelve por sus fueros: diez años después, saldrá segundo

Fernando Alonso, y nada más. Al borde de los 41 años, en una pista anegada de agua y con los rumores acerca de su futuro acechando, el bicampeón español logró un memorable segundo puesto que le permitirá luchar por ganar si es capaz de superar al mismísimo Max Verstappen. El vigente campeón del mundo fue el único en poder con el asturiano en una clasificación que se disputó en agua.

Y en esas condiciones, el viejo lobo volvió a aullar. Alonso pedía caos ya hace unas cuantas carreras, y Montreal es un circuito de manos, de los que priman la valentía con cabeza. Desde que en los terceros libres, disputados también con agua, Alonso lograba el mejor crono ya se veía que iba a dar guerra en la clasificación. En la Q1 fue segundo, disputada con agua totalmente, y parecía que se le iban a poner las cosas más complicadas cuando en la Q2 hubo una bandera roja, provocada por 'Checo' Pérez. El mexicano se estrelló en la chicane entre las curvas 3 y 4, obligó a un parón y eso provocó que la pista se secara un poco.

El temor a que con la pista más seca el Alpine se derritiera se despejó enseguida. Aunque el circuito iba mejorando por segundos, el A522 y los neumáticos intermedios se comportaron a las mil maravillas y en la Q2, de nuevo, fue segundo. La lógica hacía pensar que en la Q3 cayera. pero no. Ahí entró el factor inteligencia, que Alonso tiene más que desarrollado. Vio que George Russell echaba un órdago sobre la mesa y salía a boxes con los neumáticos blandos de seco. y salió mal. El británico acabó fuera de pista, y Alonso no se lo pensó: empezó su vuelta buscando una campanada, arriesgándose incluso al accidente, para quedarse a solo 6 décimas de un Verstappen imposible de cazar.

Carlos Sainz cumplió. El madrileño es la gran apuesta de Ferrari, obligados porque Charles Leclerc saldrá último tras sustituir su motor. El monegasco sacrificará esta carrera para estar mejor el resto de carreras, pero tenía que ser el español quien diera el callo. Después de un problema en la Q1 que le hizo salirse de pista (y casi quedarse ahí), Sainz sacó lo mejor que tenía para marcar un más que decente tercer puesto.

Tanto Alonso como Sainz optan a todo, incluso a ganar, pero en carrera las condiciones serán distintas. Se prevé que no habrá lluvia, por lo que los primeros metros serán clave. Ahí el viejo zorro ya ha advertido que irá a por todas.

Alonso atacará a Verstappen

La sorpresa de verse segundo le pilló totalmente desprevenido. Alonso apareció en el corralito de la prensa, como siempre, porque no se acordaba de que debía ir a la rueda de prensa de los tres primeros, aunque para escuchar sus declaraciones no hizo falta esperar tanto porque le entrevistó a pie de pista Jacques Villeneuve, que fue compañero del asturiano en Renault durante unas pocas carreras.

Alonso estaba exultante. Vitoreado por cientos de fans, que admiran a la leyenda y vibran con el piloto gracias a actuaciones como la de ayer, prometió batalla. «Está siendo un fin de semana increíble, hemos sido competitivos desde los Libres 1, donde solemos serlo, pero también el sábado, donde solemos perder algo», admitía el asturiano, antes de elogiar la labor del equipo. «El coche ha sido 'mega' hoy, he estado muy bien con el coche y los aficionados me han dado ese empuje extra», decía, tirando de táctica tribunera para llevarse otro rugido de la grada. Acabó sus palabras con una declaración que, citando la famosa frase de 'Airbag', no fueron formas, sino alardes: «Creo que atacaré a Max (Verstappen) en la primera curva». Toda una declaración de intenciones que promete dar, al menos, unos primeros metros memorables en un fin de semana en el que, como poco, los dos españoles optan al podio.

Pase lo que pase en la carrera, Alonso ya no olvidará este Gran Premio de Canadá. Se espera que sea en seco, lo que previsiblemente le resta favoritismo, pero lograr su mejor resultado desde el GP de Alemania de 2012, cuando hizo la pole, y salir segundo, algo que no lograba desde el GP de España de ese año, es algo que no puede dejar de lado. Se viene un domingo de los que hacen afición.