Alonso recupera sensaciones, pero rebaja expectativas

Aunque han pasado varias semanas desde que los pilotos de Fórmula 1 se despidieron para irse de vacaciones, la situación es similar. Max Verstappen sigue siendo el hombre a batir, como no podía ser de otra manera, y aunque unos libres se deben leer con cierta cautela, muy raro sería que no se viviera este fin de semana otro gran premio de gloria para el bicampeón neerlandés.

Solo un piloto puede suponer un pequeño peligro, ligerísimo, en un trazado tan corto como el de Zandvoort. Lando Norris fue el más rápido por solo 23 milésimas con el líder del campeonato de un viernes marcado por las fuertes rachas de viento que pusieron en dificultades a los pilotos. Las salidas de pista constante pasaron factura a varios pilotos, especialmente en el caso de Oscar Piastri y Daniel Ricciardo. Los dos pilotos se fueron contra las protecciones de la parte exterior de la característica curva peraltada del circuito. Los dos australianos estrellaron el McLaren y el AlphaTauri, pero fue el veterano conductor de este último monoplaza el que acabó con más consecuencias, ya que tuvo que visitar un hospital para que le revisaran una muñeca de la que se sentía dolorido. Su presencia en el resto del fin de semana está en el aire.

Este puede ser uno de los factores que determinen el devenir del gran premio. La labor técnica de los ingenieros durante las semanas previas al parón veraniego (durante estas últimas no se puede trabajar en las fábricas) además de la necesaria readaptación de los pilotos hizo que estos libres fuesen especialmente laboriosos para los competidores. En el caso de Carlos Sainz más aún, porque dejó su puesto en los primeros libres al probador Robert Swartzmann y, por tanto, el español solo pudo rodar en los segundos. Un susto en forma de excursión por la tierra, que propició una chanza en torno a su ilustre padre bicampeón de rallies por parte de las redes sociales oficiales del campeonato de F1, fue lo único destacable de un Sainz que se quedó lejos de la cabeza de carrera, con un decimosexto tiempo.

Cubrir a Hamilton, objetivo de Alonso

Fernando Alonso tuvo un viernes óptimo, vistas las circunstancias. Si en los primeros libres puso su nombre en el segundo puesto de la tabla de tiempos, en los segundos se tuvo que conformar con el décimo. No rodó con neumáticos blandos, ya que su labor durante esta tanda fue la de poner a punto el nuevo suelo y las novedades aerodinámicas que Aston Martin ha llevado a los Países Bajos.

Más allá del resultado, las sensaciones no fueron malas: medio segundo con la cabeza de los tiempos y sensación de que este puede ser solo el suelo de sus resultados para este fin de semana. Aún así, no acabó del todo satisfecho porque no pudieron completar el guion previsto de manera completa.

«Las actualizaciones del AMR23 son buenas, aunque no completamos el programa que esperábamos; hubo un par de señales de alerta», advertía tras bajarse del coche. Aunque no fue el viernes perfecto, ni mucho menos, Alonso admitió que si los datos cuadran puede dar una buena noticia a sus aficionados. «No sucedió nada demasiado serio por mi parte y recibimos buena información durante la jornada de este viernes, pero aun así tenemos que analizarlo todo y ponerlo todo junto para mañana», destacó.

Cuando se cumplen 20 años de su primera histórica victoria en la Fórmula 1, Alonso reflexionaba acerca del objetivo que tiene para el resto de la temporada. Lejos de buscar la victoria 33 que tanto ha dado de qué hablar, tiene claro que su reto es colocarse en la zona alta y esa zona la marca su viejo enemigo y compañero Lewis Hamilton. Situarse a su altura en lo que reste de campaña es un reto que puede obligarle a dar lo mejor de sí, pero no lo tiene nada sencillo. Y es que Hamilton, en concreto, y Mercedes, en general, parecen más regulares que el propio Alonso y Aston Martin. Aunque las expectativas se mantienen altas, Alonso tiene claro que lo visto en las primeras carreras ya son cosa del pasado.