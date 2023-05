Alonso: «Me he puesto a ver la tele»

Fernando Alonso fue muy elocuente cuando fue entrevistado por su excompañero Jenson Button nada más llegar a la zona de podio. El piloto asturiano confesó que incluso se había sentido aburrido y que se puso a «ver la tele para ver un poco cómo iba Lance».

Ese es el nivel de esta Fórmula 1, en la que sus pilotos llegan a desconectar. Y en buena medida, la culpa es de Red Bull. «A principio de temporada un podio era increíble y ahora queremos por lo menos una segunda posición, pero los Red Bull son irrompibles. Quizás en Mónaco o Barcelona tengamos una oportunidad», admitía.

Los Red Bull son los únicos rivales, porque Ferrari no estuvo al nivel. No lo dijo así, pero casi. «El coche es increíble. Ha sido una carrera bastante solitaria, sin nada por delante. Esperábamos contrincantes más fuertes, los Ferrari no han ido como esperábamos. Me he sentido un poco solo», señalaba el asturiano. Con cuatro podios en cinco carreras, la sensación de que esto puede ser un inicio de temporada memorable. «Vamos a por el triplete de Imola, Mónaco y Barcelona, a ver si seguimos la racha», deseó.

Sainz, frustrado: «Nos hemos pegado un tiro en el pie»

No se puede decir que la carrera de Carlos Sainz haya sido destacable, ni mucho menos. El madrileño estuvo peleando por el podio con Fernando Alonso hasta la entrada en boxes, donde se equivocó y se pasó de velocidad en el pitlane, lo que le costó cinco segundos. No pudo ser más elocuente a la hora de describirlo.

«He entrado pasado y eso que lo había ensayado. He estado toda la carrera preocupado por un coche de seguridad. He empujado a Alonso todo lo que he podido pero con los segundos neumáticos nos hemos pegado un tiro en el pie. Muchos errores, pasadas de frenada… Es muy difícil de llevar», dijo.

Así y todo, no se puede achacar suu discreta actuación solo a ese incidente. Él mismo admite que no estuvo acertado en la estrategia. «He pensado que el podio era posible porque tenía un stint muy fuerte. Al parar y hacer un par de vueltas rápidas con los duros se me ha arruinado la carrera. Tenemos muy poca flexibilidad con nuestro coche para hacer estrategias diferentes. Sufrimos mucho con el sobrecalentamiento de los neumáticos y la inconsistencia», insistió, antes de dejar un recado al muro: «Si hubiésemos intentado una estrategia más estándar, hubiéramos sufrido menos. Eso no ha costado el cuarto puesto», se lamentó.