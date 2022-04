Alonso, «sin palabras» tras acabar último y Sainz asume la culpa por el abandono

No se puede decir que Fernando Alonso estuviera satisfecho, porque no debía estarlo, después de acabar en una pobre 17ª posición. El asturiano empezó razonablemente bien, pero los parones por los accidentes de Vettel y Verstappen (no tanto el de Sainz) le vinieron en el peor momento posible.

«Te quedas sin palabras porque estábamos haciendo una buena carrera otra vez. Nuestra predicción era entre el sexto y el séptimo y salió el coche de seguridad, que reagrupó a todo el mundo. No podíamos parar para poner las amarillas (neumáticos medios) porque era muy pronto», explicaba sobre lo sucedido con el primero, antes de analizar lo que le pasó con el de Verstappen. «Salió otro coche de seguridad (virtual, ene ste caso) y teníamos que parar sí o sí, pero era demasiado pronto para poner las amarillas igualmente. Y al final fuera de los puntos, así que la verdad es que... sin palabras», insistió.

El 'graining' padecido no era algo que entrara en las previsiones, ni mucho menos, y será investigado por los técnicos de Pirelli. Mientras, Alonso solo puede resignarse. «Es cuestión de mala suerte. En Jeddah nos retiramos cuando éramos sextos y hoy habríamos hecho séptimos con facilidad. Y sin el problema de ayer (en la clasificación, cuando se estrelló por un fallo hidráulico en su coche), quizá podio viendo que Max (Verstappen) se retiró, así que perder estos dos resultados, pues la verdad es que duele», relató.

Como la esperanza no se puede perder, Alonso espera que toda la buena fortuna que le está faltando en este arranque de 2022 vuelva pronto. «Hay que pensar en la siguiente carrera. Hemos hecho tres, quedan 20, así que tendremos muchísima, muchísima suerte en alguna de esas 20, yo creo», deseó.

Carlos Sainz abandonó

Algún día tenía que pasar. Carlos Sainz ya ha probado el doloroso sabor de un abandono siendo piloto de Ferrari, algo que ha tardado en ocurrir 25 Grandes Premios. Lo que el sábado ya pintaba mal se complicó más aún este domingo.

Antes de la salida tuvo que cambiar el volante por un problema en la leva del cambio y no se acabó de arreglar, ya que se quedó clavado. Tras salir 9º pasó por la primera curva el 14º, algo que le generó una notable ansiedad y, a la postre, le hizo cometer un imperdonable error.

Sobre ese cambio en el volante, Sainz explicó que «no estaba bien configurado». «He tenido un problema de 'anticalado' en la salida porque no estaba bien puesto un botón. No me leía bien el embrague, la aceleración en la salida, y hemos tenido problemas en la presalida y en la salida que nos han costado varias posiciones», relataba. «A partir de ahí he intentado arriesgar con una rueda dura que estaba fría, y claramente he hecho un error que nos ha costado el trompo y retirarnos. Fin de semana para olvidar, problemas ayer y hoy con cosas que tenemos que intentar que no vuelvan a pasar. Por mi parte, un fin de semana negativo por el error que he hecho hoy», señalaba, notablemente autocrítico.

Aunque el coche es netamente superior al resto, como demuestra el dominio que lleva Charles Leclerc, a Sainz no le están saliendo las cosas como esperaba. «Todo ha salido mal. Es difícil de aceptar, porque hemos tenido muchas cosas en nuestra contra y al final, por intentar remontar demasiado, con un poco de prisa, por intentar volver hacia adelante con una rueda que todavía no me dejaba empujar... ha sido un error mío», reiteró, sin paños calientes.