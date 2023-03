Alonso desborda las previsiones

FeFernando Alonso lleva más de 20 años en activo y aún es capaz de dejar con la boca abierta incluso a los más veteranos. No es una cuestión de patrioterismo: es el único que asusta a todos sus rivales en cuanto se asoma a la zona alta. Parece un regreso a los años de gloria, pero no. Fernando Alonso fue este viernes el más rápido del primer día de la temporada 2023 de Fórmula 1. El asturiano superó con solvencia y algo más de una décima a Max Verstappen. Durante toda la jornada el piloto español de Aston Martin y el neerlandés de Red Bull se estuvieron marcando de cerca, ya que en los primeros libres del GP de Baréin el asturiano solo fue superado por Sergio Pérez y logró quedar por delante del vigente campeón del mundo.

A un día de celebrar el 22° aniversario de su primer gran premio, aquella memorable cita en Melbourne, Alonso parece estar en su mejor momento. O, como dicen los niños que hoy alucinan con su 'padre' en las redes sociales, está en su 'prime'. Segundo por la mañana, rodando prácticamente de manera constante con los neumáticos medios y lanzándose con los blandos a por tiempos buenos que salían enseguida. Alonso firmó un viernes soñado y, además, con un coche que está claro que ha nacido de pie.

El AMR23 es un monoplaza que ha puesto en jaque al Red Bull en el primer día. Lo avisaban todos sus rivales, empezando por Verstappen: estaba viendo demasiadas sonrisas en la boca de Alonso. El monoplaza verde de Aston Martin va rápido (los motores Mercedes parecen un punto superior), fiable, noble en su comportamiento... Prueba de que es un gran coche no es solo el primer puesto final del asturiano, sino el sexto de Lance Stroll. El canadiense, con una mano recién operada (acabó el día con fuertes dolores que le obligaban a usar solo la mano izquierda), sin haber rodado con este coche y guardando las formas consecuentes para unos libres, se quedó a solo medio segundo de su compañero.

En Red Bull se miran con sorpresa. Siguen siendo los grandes favoritos, pero quizá no sea Mercedes o Ferrari quienes les persigan. Aunque todo son sonrisas, el relato aún está en su fase más embrionaria. Alonso es muy consciente de que puede ser primero en todos los libres, que si no mejora el sábado y el domingo, no hay nada que celebrar. La misión está por buen camino, pero los pies aún deben mantenerse en la tierra.

«Veremos qué pasa después de dos carreras, solo han sido buenas sesiones de prueba…», decía Alonso nada más pisar la zona de entrevistas. Ya le había dado tiempo a que le bajaran las pulsaciones. A sus miles de fans, aún no.

Sainz, la cruz

Si la cara para los españoles fue el resultado de Alonso, la cruz fue Carlos Sainz. El madrileño no se encontró en todo el día. En los primeros libres sufrió un trompo con ese Ferrari que, de manera totalmente inesperada, no es tan competitivo como de esperaba ni como había mostrado en los test.

En los segundos, Sainz se vio en la parte final de la tabla. Un pobre 14° tiempo que se explica solo en parte con un coche que querían mejorar y empeoraron de manera notable. De hecho, el plan previsto era poner un nuevo alerón en el monoplaza de Charles Leclerc en los primeros libres y que Sainz lo llevara en el segundo. Los datos eran tan malos que a la media hora de la mañana ya habían cambiado el del monegasco para ponerle el viejo.

El resto de fin de semana va a ser no apto para cardiacos. Fernando Alonso puede verse en la zona alta, posiblemente no en la pole (la última fue en Alemania 2012), o sí, porque casi nadie esperaba verle en una posición de superioridad inaudita. La ilusión está completamente justificada, visto lo visto.