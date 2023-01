La Expedición Canarias Dakar disfruta de su mejor etapa en este Dakar 2023

Para Rosa, la quinta etapa fue «un día para recordar» con mucha arena y momentos inolvidables. «Estamos súper contentos. Etapa 5 terminada, no hemos tenido nada de problemas, hemos roto sólo una correa, algo normal; ha sido algo duro al final porque nos quedaban 40 km y se nos ha hecho de noche. En categoría T4, tenemos el motor limitado y no podemos subir por donde suben otros competidores y de noche no veíamos alternativas para ir esquivando dunas, así que hemos sufrido de lo lindo, pero estamos super contentos de estar aquí.

Pedro ha hecho un trabajo excelente, conduciendo cayendo la noche con el sol de cara. Cuando anochecía sido un día un día para recordar, ha sido realmente bonito. Nos ha pasado de todo, pero la verdad es que ha sido un día del como el primero, donde pudimos disfrutar un poquito de la conducción de la navegación y del terreno«, manifestaba Rosa Romero al finalizar.

La sexta etapa del Dakar 2023 se disputará hoy con una distancia reducida de aproximadamente 100 kilómetros. Los pilotos tomarán una ruta de enlace de 300 kilómetros hasta el vivac en Riad. La organización del Dakar ha anunciado un cambio importante que podría afectar a todas las categorías. ya que las etapas 7 y 8 se disputarán en formato maratón, pero con una pequeña modificación: los pilotos dispondrán de asistencia de sus equipos durante un máximo de 2 horas, en lugar de no tener ningún tipo de ayuda mecánica a su llegada al vivac.

En resumen, la quinta etapa del Dakar 2023 ha sido un día para recordar para la Expedición Canarias Dakar, que ha completado la etapa sin problemas y con mucha emoción. Ahora, el equipo se enfoca en la sexta etapa, que promete ser igual de emocionante y con el firme objetivo de entrar en el Top 20.