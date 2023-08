Un dúo mundialista rumbo a Lanzarote: Rogelio Peñate y Diego Domínguez

Un lujo recibir en las instalaciones de CANARIAS7 al deportista más internacional en el deporte del motor de toda Canarias como es Rogelio Peñate (44 años), que en esta ocasión llega acompañado del paraguayo Diego Domínguez, con el que comparte programa en el Mundial de Rallys 2023.

Con 23 años, el piloto paraguayo Diego Domínguez empezó su trayectoria en 2017 y un año después, en 2018, ya tenía a su derecha al copiloto de Santa Lucía de Tirajana Rogelio Peñate, con el que este año tiene un programa de 8 pruebas en el Mundial de Rallys a los mandos de un Ford Fiesta Rally3 mantenido por el equipo de Ford Polonia, que son los constructores de todos los Rally3 de la marca del óvalo.

Ampliar

«Es la primera vez que estoy en Canarias y Rogelio me está enseñando toda la isla de Gran Canaria. Lo que he visto me ha gustado mucho y sobretodo las personas que son muy amables y cariñosas. Tengo que agradecer a la organización del Rally Islas de Los Volcanes la invitación a competir en su prueba, para mí es todo un honor competir en Lanzarote con Rogelio Peñate a la derecha», comentaba Diego Domínguez antes de partir para Lanzarote desde Gran Canaria.

Ampliar

Este fin de semana ambos tienen una cita muy importe en la isla de Lanzarote, donde participarán en la XXV edición del Rally de Tierra Isla de Los Volcanes, los días 1 y 2 de septiembre. Lo harán con un Citroën C3 Rally2 del equipo Sport & You Canarias y neumáticos Pirelli. Un verdadero reto, donde deberán medirse, no sólo con los mejores pilotos de Canarias en tierra, como Yeray Lemes o Juan Carlos Quintana, sino que deberá competir contra todo un piloto mundialista como el noruego Mads Otsberg. Lo harán muy motivados ya que es vital mantenerse en activo para sus próximas citas en el WRC.

Del 7 al 9 de septiembre, tendrán otra convocatoria de nivel en Grecia con el Rally de Acrópolis, prueba donde competirán por el Mundial del WRC3 con su habitual Ford Fiesta. Por lo que la cita lanzaroteña es una excelente puesta a punto para esta durísima prueba, en donde ganaron la categoría el año pasado y donde esperan estar compitiendo también por la victoria.

Ampliar

Para Rogelio también es un reto: «Ha sido una alegría poder tener a Diego compitiendo en Lanzarote conmigo y con un Rally2, gracias a Víctor Rodríguez por ayudarlo a estar en el Rally Isla de Los Volcanes, donde seguro que haremos un buen papel. Es un piloto muy rápido y seguro, al que le gusta la tierra que es donde habitualmente compite en su país y, que con 23 años no dice no a nada, algo muy importante para tener el nivel necesario para competir con garantías en el Mundial de Rallys».

El copiloto de Santa Lucía reconoce que la prueba conejera será un ensayo de nivel para lo que luego tendrán que afrontar en tierras helenas. Calendario frenético pero lleno de ambición.