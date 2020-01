Con mi tierra a todas partes

La primera de los primeros

Iranzu Pradas fue la primera de todo Tenerife Sur en comprar un SEAT Arona. Vive a apenas 20 kilómetros de este municipio canario. “Fui a probarlo enseguida, me encantaba el coche y además me hacía mucha ilusión lucir el nombre de una ciudad canaria, donde tengo amigos y familia, así que me llevé el de muestra. No podía esperar”, explica esta tinerfeña.

Iranzu fue la primera de una larga lista. Lo sabe bien el gerente de los concesionarios Rahn Auto Universal, Luis Enrique Linares: “El 40% de los coches que vendemos en Tenerife son Arona. Cuando llegó fuimos todos los del concesionario a recibirlo para ver el acabado y con qué letras se escribía Arona. Todos nos sentimos muy identificados. Es un orgullo lucir allí donde vas el nombre de Arona y además el coche se adapta perfectamente a la isla, porque es urbano, perfecto también para ir a la playa o subir los 2.000 metros del Teide”.