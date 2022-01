Carbón para Audi: Sainz se despide de sus opciones de remontada

El día de Reyes no trajo buenos regalos para los candidatos españoles a ganar el Dakar 2022. Al menos no a los que ya saben lo que es triunfar en una etapa este año, ya que tanto Carlos Sainz como Joan Barreda cedieron notablemente con respecto a los vencedores de la jornada.

El más perjudicado fue el 'Matador', que dice adiós a las escasas opciones de remontar que le quedaban. Tras ir en la lucha por la zona alta de la etapa, cuando rondaba los 200 kilómetros, tuvo que detener su Audi RS Q e-Tron para esperar las asistencias. El motivo: la suspensión. El gran problema que ha acosado al proyecto de los cuatro aros ha sido siempre este. En cinco etapas (más un prólogo), los palieres, los amortiguadores o los propios trapecios han fallado, o se han roto.

Esta vez le tocó la china a Sainz. El madrileño iba entre las primeras posiciones cuando, rondando el kilómetro 200, tuvo que detenerse. Desesperado, se bajaron él y Lucas Cruz para intentar arreglarlo, pero no podían. Tuvieron que esperar a un ángel de la guarda, el mismísimo Stéphane Peterhansel. El francés iba peleando por su primera victoria de etapa en esta edición del Dakar, su coto particular (tiene catorce entorchados), pero no lo dudó ni un instante: se detuvo e inmediatamente él y su copiloto Edouard Boulanger se pusieron manos a la obra para ponerle un amortiguador de su propio coche al de Sainz. Él ya tenía más de 27 horas de retraso, así que su función es clara para este Dakar, pero la imagen de compañerismo que han ofrecido es evidente. Pero más allá de eso, el problema es serio. Sobre todo porque en los escasos test que hicieron (quizá ese sea el problema) antes del Dakar no había aparecido. «Hay que analizar qué es lo que está ocurriendo ahí, y a ver si de aquí al final del rally podemos solucionarlo», pedía el madrileño.

El ganador del día fue Henk Lategan, que llegó a meta con un neumático pinchado y la puerta abierta, porque se había desencajado en los primeros kilómetros de la especial. El sudafricano se resarció con el estreno de su palmarés dakariano del abandono del año pasado en su debut, que fue también en la quinta etapa. El de Toyota superó por casi dos minutos a Sebastien Loeb, que se mantiene como el único rival posible para Nasser Al-Attiyah. El catarí entró a casi cinco minutos del vencedor en meta y a poco menos de tres del francés. Sostiene el liderato con un colchón relativamente cómodo: 35:10.

Estreno con suspense de Petrucci

Danilo Petrucci ya puede decir que es ganador de un Gran Premio de MotoGP y de una etapa del Dakar. El italiano, fuera de competición desde los problemas de la segunda jornada, logró una victoria que estuvo en suspense durante varias horas.

Después de brillar durante varias etapas, Petrucci se llevó la gloria por solo dos segundos sobre Ross Branch y gracias a una penalización de seis minutos a Toby Price, que fue el primero en llegar a meta. El bicampeón del Dakar en 2016 y 2019 fue castigado por exceso de velocidad en un punto neutralizado, si bien no se confirmó hasta bien pasadas unas horas. Y es que la organización paró la carrera cuando ya había medio pelotón en meta. La etapa fue muy singular, ya que por primera vez los coches, SSV, prototipos ligeros y camiones transcurrían por un trazado totalmente distinto al de motos y quads, unos al norte y otros al sur de Riyadh (hoy se invertirán las etapas para unos y otros). Una tormenta de arena y la gran cantidad de accidentes que hubo bloquearon los helicópteros médicos, por lo que la organización tardó mucho en confirmar la clasificación final.

En uno de esos accidentes se vio involucrado Joan Barreda. El castellonense, que abrió pista por ser el ganador del día anterior, entró casi 17 minutos más tarde que Petrucci, por lo que el tiempo ganado el miércoles se esfumó. Lo más grave no fue eso, sino una caída a mitad de etapa que le dejó seriamente dañado el hombro, hasta el punto de que este mismo viernes tomará la decisión de seguir en carrera o abandonar.

El líder de la general sigue siendo Sam Sunderland, con casi dos minutos y medio sobre Matthias Walkner, que acabó el día justo delante de él. Lorenzo Santolino se mantiene en quinta plaza, a algo más de 15 minutos. En dos ruedas están las cosas mucho más igualadas que en coches, como era previsible.

Este viernes será la última etapa antes del único día de descanso de este Dakar. Acabar en buena posición antes de tomar aire será clave, y todos tienen marcado en rojo que puede ser un día fundamental para el devenir del raid.