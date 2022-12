Audi manda un aviso en el prólogo del Dakar

Aunque quedan aún más de 8.400 kilómetros de competición, el 'Dream Team' de Audi ha dejado claro que no van a salir a especular en este Dakar 2023. El prólogo, con apenas 13 kilómetros de recorrido cronometrado, fue para Matthias Ekstrom, que teóricamente es el más débil de los tres corredores de la marca de los cuatro aros.

No hubo mucha historia en esta jornada, máxime cuando fue una etapa en la que todos pudieron reconocerla (a diferencia del resto) en la jornada anterior. Muchos de ellos caminaron por la zona alrededor del Sea Camp, donde está la base inicial de este Dakar, así que no hubo grandes dificultades… ni mucha presión. De hecho, la victoria de Ekstrom sobre Sebastien Loeb, otra de las alternativas, y Stéphane Peterhansel fue casi anecdótica, toda vez que las diferencias son nimias aún a estas alturas de raid. Entre el primero y el segundo solo hubo un segundo y con el tercero, once. Eso da alas a Nasser Al-Attiyah, que sale 4º en la primera etapa real de este raid, que se disputará este domingo, y a Carlos Sainz, que en el primer día de competición no apretó nada y aún así marcó un más que óptimo 6º puesto al final.

Las posiciones son relativamente anecdóticas. Y es que el Dakar ha impuesto una curiosa manera de colocarlos para la primera etapa, la de este domingo: los diez primeros clasificados pueden elegir posición de salida, en función de su lugar obtenido en el prólogo. Obviamente nadie querrá abrir pista, por la dificultad intrínseca de ir por trazadas que solo habrán recorrido las motos, pero tampoco querrán salir muy atrás para no ceder demasiado en estos primeros compases de la prueba.

Joan Barreda, en la etapa. / EP

Barreda marca a los favoritos

La carrera de motos arrancó con Toby Price, uno de los líderes de KTM, como el más rápido, seguido de Daniel Sanders en un doblete australiano con solo un segundo de diferencia. Por detrás, Ross Branch dejó a Joan Barreda sin el podio de la etapa, aunque el valenciano se quedó con muy buenas sensaciones.

'Bang Bang' ha quedado apartado de la estructura oficial de Honda este año, por lo que ha tenido que ir con una privada, aunque con el apoyo de su antiguo equipo. Esto tiene sus ventajas, pese a todo: no tendrá que responder ante las políticas internas de la estructura, tanto en cuanto él irá por libre, si bien sí tendrá que ayudarles en la medida de lo posible.

Gutiérrez no especula

Cuando todas las miradas están puestas en Carlos Sainz como firme candidato español al título en la categoría T1, la de coches, en la de prototipos ligeros T3, Cristina Gutiérrez tiene mucho que decir. La burgalesa está en un momento dulce tras haber triunfado en el Extreme E, el campeonato de todoterrenos eléctricos, y quiere demostrar que su condición de favorita no le queda grande.

Así, en este primer contacto con esta edición del Dakar ha abierto con victoria por delante de su compañero del equipo Red Bull, el joven veinteañero Seth Quintero, y del belga Guillaume De Mevius, con solo 4 segundos entre los tres. El vigente campeón y gran rival a batir de la categoría, el chileno 'Chaleco' López, fue séptimo pero a solo 15 segundos de Gutiérrez.

Después de un sábado semifestivo en el Dakar, este domingo el 2023 arrancará con la primera etapa real. Será un bucle con salida y llegada al Sea Camp sobre terrenos de grava y piedras y un pequeño aperitivo de dunas que servirá para que los novatos se fogueen en este punto. Un fallo a estas alturas no sería catastrófico, pero quien lo evite se ahorrará ir a remolque ya en la primera semana del raid.