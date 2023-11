Abián Santana vuela en Jerez para cerrar 2023

El piloto grancanario Abián Santana puso el colofón a la temporada 2023 en los circuitos con una memorable remontada en la cita de la Copa Dunlop disputada el pasado fin de semana en Jerez de la Frontera. Tras renunciar a la fase de clasificación por carecer de un juego de llantas alternativo para su moto, toda vez que había llovido y renunció a esta ronda preliminar como medida de precaución, le tocó salir en el puesto 16º, un obstáculo para muchos insalvable pero que no le impidió terminar en el podio con una brillante tercera plaza, la misma que le corresponde en la general del certamen pese a que, por motivos laborales, no pudo completarlo en todas sus convocatorias.

Este resultado parcial en Jerez y global al cierre del calendario deja en Abián «muy buenas conclusiones», dado que se había tomado este año de adaptación a su BMW S1000RR, la nueva montura adquirida para elevar el listón competitivo, pero su nivel ha estado por encima de lo esperado a la luz de lo conseguido.

«Superé muchas dificultades y acabo la campaña con motivos para seguir ilusionándome con lo que viene y mantener la ambición que siempre he tenido. Sin duda, creo que en 2024 voy a superar lo que he hecho. En Jerez viví algo que no esperaba y que fue muy positivo en todos los sentidos. Un sabor de boca perfecto para afrontar ahora el descanso y ponerme a punto para cuando en febrero o marzo se defina la hoja de ruta del próximo año», expone.

Así las cosas, el planteamiento de futuro pasa por consolidar los avances experimentados para sacarle máximo rendimiento a la moto y aprovechar, igualmente, la experiencia acumulada, aspectos ambos fundamentales para mantener al alza la carrera de Abián, quien, desde hace tiempo se ha abierto hueco en el panorama internacional con fuerza pese a adversidades en forma de lesiones graves o las dificultades logísticas derivadas de la insularidad.