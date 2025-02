«500 rallys, el campeonato del mundo, una prueba del Mundial aquí... Cumplo sueños»

Ignacio S. Acedo Las Palmas de Gran Canaria Martes, 18 de febrero 2025, 15:35 | Actualizado 15:54h. Comenta Compartir

Sigue siendo el mismo, que ya es decir porque desde hace meses se convirtió en eminencia de su disciplina con la coronación en Chile del pasado mes de septiembre. Nada más y nada menos que campeón del mundo, un hito en el deporte canario que ha elevado a Rogelio Peñate a los altares. Pero si terminó 2024 a lo grande, el inicio del nuevo año le ha traído más reconocimientos que proyectan su futuro. Insaciable, va a por más. Ahí está el secreto en el que ha edificado su carrera de leyenda.

-A dos meses del esperado Rally Islas Canarias 2025, ¿cuál es la hoja de ruta que le queda por delante?

-Tras este inicio de año en Montecarlo y Suecia, en el WRC3, ahora nos vamos a enfocar en el WRC2, primero a finales de este mes en Paraguay, con el fin de ir sumando kilómetros y para prepararnos para el Rally de Kenia, a mediados de marzo. Haremos WRC2 en la superficie que preferimos tanto Diego Domínguez como yo, en la que ganamos el año pasado el Mundial, que es la tierra. Y lo que queremos en Kenia es estar en disposición de optar a los puestos altos. Y después de Kenia vendremos a Gran Canaria para hacer dos días de pruebas. Hay que tener en cuenta que Diego Domínguez se enfrentará a su primer rally en WRC2 en asfalto. Por eso el objetivo en el Islas Canarias, por encima de pensar en el podio, será terminarlo e ir progresando, tratando de estar cerca de los mejores.

-Pero tanto usted como Diego integran un tándem ganador...

-Sabemos que el equipo de Teo Martín, que es el que nos lleva el WRC2, nos va a dar un grandísimo coche. Ya lo hizo el año pasado en el Rally de Cataluña, con una montura que nos permitió ser competitivos desde el principio. Como detalle no podemos olvidar que en 2024 ganamos más tramos que en ningún otro rally en Croacia, que era de asfalto, más que en tierra. Diego se adapta muy bien a esta superficie y en Canarias espero servirle de una gran ayuda con el conocimiento que tengo por haber corrido durante tantos años aquí.

Ampliar

-Su condición de embajador en el Rally Islas Canarias será un orgullo añadido y otro aliciente más.

-Desde el Rally de Montecarlo ya vengo cumpliendo con ese rol, en contacto con muchísimos pilotos. También en Suecia. Nos vamos a sorprender con la cantidad de inscritos que habrá en esta edición. Muchos más de los que se podían esperar. Todos quieren venir al mejor rally de asfalto del mundo. Así lo han dicho los diferentes pilotos. No hace falta que yo lo repita, aunquepara mí este rally no puede ser más especial, porque fue el que me vio nacer cuando tenía la antigua denominación de El Corte Inglés. Estoy deseando que llegue esa fecha y poder pasear la bandera de Canarias por mi tierra, como ya he hecho en otros países, y por mi municipio, con el tramo que habrá en Santa Lucía.

-Ya se le ve como campeón del mundo. Aunque decía que el reto del Islas Canarias no se lo toma con más presión, de usted ya se esperan los mejores resultados siempre...

-Puestos a hablar de presión, lo haría antes de obtener el Campeonato del Mundo. Era un título que venía persiguiendo desde hacía muchísimo tiempo y es cierto que cada día tanto Diego como yo lo teníamos muy presente como algo a lograr. Una vez logrado, nos quitamos esa responsabilidad. Este año queremos disfrutar muchísimo del gran programa que nos espera, estaremos en los catorce eventos del Mundial, haremos tres campeonatos en un mismo año, Júnior WRC, WRC2 y WRC3. Alternaremos durante la temporada y lo que nos piden del equipo es que cojamos toda la experiencia posible para el futuro.

Ampliar

-500 rallys ya a cuestas, que se dice pronto.

-Los cumplí en Montecarlo. Recuerdo hace dos o tres años estar hablando de que me acercaba a esta cifra y ahora es una realidad. No es fácil alcanzar esto. Ha tenido una gran repercusión dentro del campeonato, pues mucha gente me ha felicitado. Parece que ahora te miran de otra manera... Y ser el primero de España que lo consigue es otro orgullo añadido. Son muchos viajes, muchos kilómetros, mucho sacrifio. Viviendo en Gran Canaria los viajes son siempre más largos y caros. Pero, al final, sigo cumpliendo sueños: 500 rallys, campeones del mundo, una prueba del Mundial de Rallys en casa... No puedo pedir más.

-El ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana le ha promovido como candidato al Premio Canarias del Deporte...

-Solo estar nominado es algo único. Seguro que hay otros muchos deportistas que han hecho los mismos o más méritos. Para mí ha sido especial traer a Canarias el primer título del mundo en el automovilismo. Si me eligen, encantado. Y si es para otro compañero del deporte, mis felicitaciones porque sé de primera mano lo es que perseguir y trabajar por tus sueños.