El Molina Sport inicia la defensa del título liguero ante el HC Castellón El Polideportivo Carlos García San Román acoge este sábado el debut de grancanarios y castellonenses (19.00 horas)

CANARIAS7 Las Palmas de GRan Canaria Viernes, 19 de septiembre 2025, 16:26 Comenta Compartir

El Molina Sport arranca la defensa de su cetro de campeón de la Liga Élite en su casa, el Polideportivo Carlos García San Román -este sábado a las 19.00 horas-, en un choque en el que los pupilos de Kevin Mooney intentarán quitarse el amargor de la reciente derrota sufrida en los penaltis ante su eterno rival, el Caja Rural CPLV Valladolid, tras empatar al término del tiempo reglamentario y de la prórroga (3-3).

Su rival será el HC Castellón, quinto clasificado la temporada pasada y que para nada será un rival sencillo para los grancanarios que intentarán recuperar la senda del triunfo y darle una nueva alegría a su afición.

El presidente del conjunto grancanario, Alejandro Molina, recordó que «la final de la Supercopa se nos escapó en los penaltis, contra el rival de siempre, el Valladolid, en un partido que estuvo muy disputado y en esta ocasión la moneda cayó de su lado y se perdió la racha como invictos que llevábamos de más de 40 partidos oficiales». «Llevábamos dos temporadas consecutivas ganando los cuatro trofeos y ya sabíamos que la derrota iba a llegar tarde o temprano, porque era muy complicado seguir manteniendo todos los factores a nuestro favor», apostilló.

«Mantuvimos una reunión después de la final de la Supercopa en la que hemos animado a los jugadores y les hemos transmitido que esto podía ocurrir en cualquier momento, que ahora arranca la Liga, que es muy larga y es importante comenzar bien para intentar clasificarnos bien en la primera vuelta para la Copa del Rey y luego ya vendrá la Copa de Europa y los playoffs», desveló.

La ausencia del máximo goleador del equipo, Chuck Baldwin, «no debe de ser una excusa, además, por su lesión no podrá jugar durante un tiempo y debemos de trabajar con vistas a que el equipo sea compacto y pueda seguir ganando».

En cuanto al debut liguero en casa, es en opinión de Alejandro Molina «positivo, espero que con el apoyo de la afición podamos sacar el partido adelante para comenzar la temporada con buen pie».

Temas

Hockey en línea