El Molina Sport busca ir al parón con pleno de triunfos en Las Rozas

Los grancanarios visitan la capital con la intención de cerrar la primera vuelta en el Polideportivo Carlos García San Román (19.00 horas) sumando su noveno triunfo consecutivo ante un rival necesitado de puntos

Viernes, 28 de noviembre 2025

El Molina Sport llega a la novena jornada de la Liga Élite de hockey línea como líder indiscutible tras derrotar al Arona Tenerife Guanches (4-5), en un partidazo en el que los amarillos tiraron de épica y de galones para sumar su octavo triunfo del curso, lo que le deja con seis puntos de distancia sobre el Rubí que es segundo y de siete sobre los aroneros.

Peor le van las cosas a su rival del próximo sábado, el Envolvente Las Rozas, que llega a la cita como penúltimo clasificado, con un balance de dos triunfos y seis derrotas. Los madrileños son el equipo menos realizador de la categoría , con 25 goles, por 70 de los grancanarios que lideran una semana más la tabla de máximos goleadores.

Kevin Mooney (23) y Jan Andrysek (16) lideran el ataque de los grancanarios, mientras que Gustavo Rampón y Javier salido, con seis dianas cada uno, son los mejores artilleros de Las Rozas.

Con este encuentro se cierra la primera vuelta de la temporada regular, que dará paso a un pequeño parón hasta el 13 de diciembre en el que arrancará la segunda vuelta.

