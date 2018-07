Molina, nuevo director deportivo de la Federación

"Alguien que se adapte a ese modelo de juego que se viene trabajando durante los últimos años con éxito en la federación. No ha dado éxito en las últimas fases finales pero no hay que tirarlo todo por la borda y hacer algo completamente nuevo, que de nada valiese lo que se ha estado haciendo", añadió.

"A mí me gustaría un entrenador de éxito, creo que lo que necesita ahora la selección es un entrenador que haya tenido éxito en los años que haya trabajado. Y que sea moderno, creo que no hay que variar mucho el estilo que hay en la federación pero hay que hacer algunas pequeñas modificaciones", dijo.

"Yo sí lo tenía. La decisión final siempre es del presidente y de la Junta Directiva, que se va a reunir en un rato. Ellos son los que van a decidir quién es el seleccionador. Yo le doy mi opinión al presidente", comentó.

Molina no quiso profundizar en el pasado y consideró que hay cosas que se deben mantener: "La manera de trabajar en los últimos años es muy buena. En las últimas fases finales no se han dado los resultados que a todos les hubiese gustado, sobre todo a gente que ha trabajo dentro. Ahora no voy a decir aquí qué se ha hecho mal o qué no me ha gustado, no voy criticar a los que estaban antes".