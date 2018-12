Miguel Ángel Ramírez: «Lo primero ahora es conseguir la permanencia»

"Nosotros no estamos en el mejor nivel. Queremos ir paso a paso y lo primero ahora es conseguir la permanencia cuanto antes. La situación que tenemos ahora no es la misma que al inicio de temporada, pero no arrojamos la toalla por la permanencia", ha manifestado Ramírez en la semana del derbi canario en LaLiga 1/2/3.

Ramírez ha defendido que tanto a su equipo, noveno en la tabla, como al Tenerife, decimoséptimo, les ha llegado la hora de "despertar", algo que cree que puede ocurrir en el derbi de este fin de semana, en un partido de la máxima rivalidad en Canarias que en temporadas pasadas ha cambiado a mejor la dinámica de quien lo gana.

Los dos equipos de las islas llegan a este derbi con entrenadores diferentes a los que empezaron la campaña y en ambos casos sus dirigentes han confiado en los técnicos de sus últimos ascensos.