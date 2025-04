«Salir campeonas sería la guinda perfecta a tanto esfuerzo y sacrificio»

Ignacio S. Acedo Las Palmas de Gran Canaria Martes, 22 de abril 2025, 10:16 Comenta Compartir

Ya en la final de la Liga Iberdrola, en la serie definitiva ante el Avarca Menorca al mejor de cinco partidos y con el factor cancha a favor, la pregunta cae sola: ¿qué significaría salir campeonas?Claudia Hernández (Las Palmas de Gran Canaria, 1996), voz autorizada del Heidelberg, testigo del salto sideral del club, tras vivir el descenso de categoría hace nada y ahora ser protagonista mayúscula de lo que puede venir, resopla y sonríe. «Un sueño«, resume en dos palabras. Ella, como sus compañeras, se encuentra a las puertas de la historia. Y se saben ante una oportunidad que no pueden ni quieren dejar pasar.

-Además de los resultados, sobresaliente a lo largo de la temporada, ¿qué clave explica que el Heidelberg esté donde está?

-El trabajo bien hecho, el esfuerzo que ha hecho el club por mejorar cada día y la confianza que ha depositado en las jugadoras, en el staff técnico, en nuestras posibilidades. Esa estabilidad y la ambición por crecer ha sido fundamental para que hayamos hecho esta temporada y ahora, claro, queremos acabarla de la mejor manera.

-¿Qué reflexión le merece haber sido testigo del descenso de categoría en 2023, el regreso y ahora esto?

- El año del descenso no salieron las cosas bien en la cancha pero se veía que el club construía una buena base y que los resultados iban a llegar, quizás no a corto plazo pero sí estaban en camino. Había una línea de trabajo muy seria y se insistió. No sé sí esperábamos que llegara todo tan pronto, pero yo ya veía que el Heidelberg iba a ir a más, iba a estar con los mejores.

-El Avarca Menorca ya les quitó la Copa, ¿hay ánimo de revancha?

-Al final, cada derrota deja un aprendizaje. No tengo ninguna duda de que nuestro rendimiento y comportamiento ahora será diferente al de esa final. Pesa más la ilusión de ganar la Liga que de vengarnos de una derrota, de un título que se nos escapó pero que ya ha quedado atrás.

-¿Aceptan el cartel de favoritas por su liderato durante todo el año de manera indiscutible?

-Ser o no favoritas es algo que no vale de nada. Y, personalmente, no creo que seamos más favoritas que el Avarca Menorca. Tampoco nos ponemos a pensar en el vestuario en estas cosas. Estamos centradas en trabajar día a día para llegar en las mejores condiciones posibles a estos partidos.

-¿Vaticina una serie larga?

-No sé si se llegará al cuarto o al quinto partido. Ojalá que podamos ganar y hacerlo de la manera más corta posible... Pero sí estoy convencida de que será una serie bonita. Estamos los dos mejores equipos, los que nos lo hemos ganado a pulso y habrá un nivel competitivo altísimo.

-El Heidelberg ha ganado todos sus partidos como local en esta temporada, que se dice pronto. ¿Jugar los dos primeros en casa y poder viajar a Menorca con un 2-0 sería definitivo?

-Nuestra afición es la octava jugadora. Nos hemos sentido muy apoyadas cada vez que jugamos en nuestro pabellón y eso nos ha dado fuerza, motivación. Ahora esperamos lo mismo tanto el viernes como el domingo. Sin duda sería un paso importante ganar los dos primeros partidos en casa, pero vamos primero al que abre la final, que es el más importante. No vamos a ponernos a pensar a largo plazo.

-¿Hablan en el vestuario de los que significaría ser campeonas? ¿Es inevitable ese cosquilleo?

-Han sido nueve meses de trabajo muy duro y ganar la Liga Iberdrola sería la guinda perfecta a tanto esfuerzo y sacrificio. Sería una recompensa maravillosa. Ojalá sea así, pero queda por delante una final muy dura y que nos va a exigir estar a nuestro mejor nivel, concentradas al máximo en todo momento.