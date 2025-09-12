Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El Olímpico celebra su triunfo. C7
Voleibol: Torneo Centro Comercial La Ballena

Primera victoria de pretemporada para el Emalsa Gran Canaria

Las grancanarias se imponen a su vecino Sayre CC La Ballena por 1-3 en San Román

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 12 de septiembre 2025, 21:44

Primer triunfo de pretemporada para el Emalsa Gran Canaria. El cuadro grancanario se impuso este viernes en el derbi local al CV Sayre CC La Ballena por 1-3, en el duelo que abría la cuarta edición del Torneo Centro Comercial La Ballena.

Partido típico de pretemporada donde después de los dos primeros sets empezó a aparecer la fatiga física, pero que fue una gran piedra de toque en la cuenta atrás para el inicio de la temporada el próximo mes de octubre, donde ambas escuadras se verán las caras en la Liga Iberdrola.

El primer set se lo quedó el equipo de Juan Diego García, pero en el segundo las tornas cambiaron y fue el equipo de Matías Montalbán quien se hizo con el set para empatar el partido.

El tercero, el más disputado de la tarde, cayó por la mínima del lado de las 'olimpilocas', que se adelantaban 1-2 en el duelo disputado en el García San Román.

En el cuarto set ambos entrenadores decidieron mover el banquillo para dar rodaje a las menos habituales, pero el Emalsa Gran Canaria mostró su mayor calidad y acierto para llevarse el partido por un 1-3.

Este sábado, a partir de las 12.30 horas, el Emalsa GG se medirá al Haris Libbys La Laguna en lo que será segundo encuentro del torneo.

